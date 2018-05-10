Son iki fabrika da satıldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
10.05.2018 - 22:04, Son Güncelleme:

Son iki fabrika da satıldı

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
Son iki fabrika da satıldı

DANIŞTAY 13. Dairesi, TÜRKŞEKER’e ait 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi kararını ikiye karşı üç oyla hukuka uygun bulurken, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Turhal, Yozgat, Kırşehir, Çorum ve Bor’un ardından dün de Alpullu şeker fabrikasının satışını onayladı.

Özelleştirme İdaresi, Kastamonu fabrikası için alıcı çıkmadığından ihaleyi iptal ederken; Erzincan ve Erzurum Şeker Fabrikalarını ise birleştirerek satma kararı almıştı.

Dün yapılan ihalede iki fabrika için Albayrak Turizm ile Özburak İnşaat yarıştı.

İhalenin kazananı 287 milyon liralık teklifiyle Albayrak turizm oldu.

Şeker-İş Sendikası Genel Sekreteri Fevzi Şengül, “İki fabrika bakkal dükkanı gibi satıldı. Şeker kotaları toplamı 77 bin. 287 milyon tekinin kota değerini bile karşılamıyor” dedi.

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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