Son iki fabrika da satıldı
DANIŞTAY 13. Dairesi, TÜRKŞEKER’e ait 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi kararını ikiye karşı üç oyla hukuka uygun bulurken, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Turhal, Yozgat, Kırşehir, Çorum ve Bor’un ardından dün de Alpullu şeker fabrikasının satışını onayladı.
Özelleştirme İdaresi, Kastamonu fabrikası için alıcı çıkmadığından ihaleyi iptal ederken; Erzincan ve Erzurum Şeker Fabrikalarını ise birleştirerek satma kararı almıştı.
Dün yapılan ihalede iki fabrika için Albayrak Turizm ile Özburak İnşaat yarıştı.
İhalenin kazananı 287 milyon liralık teklifiyle Albayrak turizm oldu.
Şeker-İş Sendikası Genel Sekreteri Fevzi Şengül, “İki fabrika bakkal dükkanı gibi satıldı. Şeker kotaları toplamı 77 bin. 287 milyon tekinin kota değerini bile karşılamıyor” dedi.
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