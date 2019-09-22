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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA)
22.09.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Son gününde TEKNOFEST’e ziyaretçi akını

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Son gününde TEKNOFEST’e ziyaretçi akını

ATATÜRK Havalimanında gerçekleşen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFEST bugün sona eriyor. TEKNOFEST bugün de farklı illerden gelenlerle birlikte ziyaretçi akınına uğradı.

Festivale Bursa'dan geldiğini ifade eden Kaan Mert Boşnak, "Tek kelimeyle harika. Daha Solo Türk gösteri yaptı, ataklar gösteri yapıyor şu an. Büyüleyici. Zaten bütün bir yıl bu etkinliği bekledim. Bir günümü de ayırdım, kalktım Bursa'dan geldim. Geldiğime kesinlikle değdi. Daha birçok da gösteri olacak. Türk Yıldızları, Russian Nigts varmış. Onlar da gösteri yapacaklarmış. Bekliyoruz bakalım. Onları da izleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Son gününde TEKNOFEST’e ziyaretçi akını
EN ÇOK İLGİMİ ÇEKEN SON TEKNOLOJİ SİLAHLAR OLDU

Kastamonu'dan Teknofest için vakit ayırıp İstanbul'a geldiğini ifade eden Hüseyin Değirmenci "Çok güzel. Çok enteresan. Ülkemiz açısından mükemmel bir duygu içerisindeyim şu anda. Herhalde geleceğimizi çok daha parlak günler bekliyor. Ben çok huzurluyum ve memnun oldum buraya geldiğimden. Aşırı yoğunluk vardı yolda tabii, son gün olduğu için herhalde. Ben de bugüne kendimi zor ayarladım. Birkaç gün önce gelmek istiyordum gelemedim. Ben çok memnunum. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah doğru şeyler yapıyoruz. Benim en çok ilgimi çeken son teknoloji silahlar oldu" ifadelerini kullandı.

Son gününde TEKNOFEST’e ziyaretçi akını
ÇOK YOĞUNLUK VAR AMA DEĞER

Yalova Çiftlikköy'den öğrencileri ile birlikte festivale gelen Mustafa Dalgıç ise, "Yalova'dan Geldik. Taşköprü İlk-Ortaokulu olarak öğrencilerimizi getirdik. Bugün ülkemiz ile bir kez daha gurur duymak, havacılık alanında yapılanları görmek, öğrencilerimize merak uyandırmak. Amacımız buydu. Güzel de bir hava İstanbul'da. İnşallah öğrencilerimiz de bu anlamda meraklanırlar. Bilgilenirler. Özellikle girişte büyük yoğunluk vardı. Bu da normaldir. Neticede son gün. Herkesin pazarını çoluğu ile çocuğu ile, bizim gibi öğrencileri ile burada geçirmek istemesi çok normal ama değerdi diyorum. Yeni girdik şu anda uçuşlara helikopterlere daha çok ilgi gösteriyorlar ama tüm stantları gezeceğiz, bakacağız. Neticede öğrencilerimizle istişaresini de yapacağız" şeklinde konuştu.

Son gününde TEKNOFEST’e ziyaretçi akını
Uşak'tan gelen Naci Mican ise, "Çok harika. İnşallah bu şekilde devam eder. Solo Türkü izledim. Gayet güzel. Zaten Türkün gururu bizim pilotlarımız. Afrin'de de, her tarafta da belli. Dünyada belli" dedi.

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