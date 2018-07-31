'Son gün' yoğunluğu... Uzun kuyruklar oluştu
Kamuya ait olan borçların yapılandırılmasına yönelik başvuru süresinin bugün sona ermesi nedeniyle vergi dairelerinde yoğunluk yaşanıyor
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren vergi dairelerine akın etti.
Saatler öncesinden vergi dairelerine gelip sıra numarası alan çok sayıda vatandaş, uzun kuyruklar oluşturdu.
Bazı vatandaşlar söz konusu yapılandırma kanunundan dolayı memnuniyetini ifade ederken, bazıları da yapılandırma süresinin uzatılması gerektiğini söyledi.
Vergi daireleri, bu gece 23.59’a kadar açık olacak.
7143 sayılı kanuna ilişkin başvuruların alınması, diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bu gece saat 23.59'a kadar tüm vergi daireleri açık olacak.
"2 GÜNDÜR BEKLİYORUM"
Yapılandırma için sıra bekleyen vatandaşlardan Levent Duygu, "Çok fazla bir yoğunluk var. Ben iki gündür bekliyorum Bir arkadaşımız var 3 günden beridir bekliyor" dedi.
Yapılandırma sırası bekleyen Yaşar Taşkın isimli vatandaş ise, "İnsanlar burada bekliyor. Yapılandırma zamanının uzamasında yarar var bence. Geliyoruz her zaman kalabalık, sıra gelmeyince işimiz gücümüz var gitmek zorunda kalıyoruz. Mecbur sıramızı bırakıp gidiyoruz" diye konuştu.
"BU GECE SAAT 23.59’A KADAR AÇIĞIZ"
SGK Süleymanpaşa İlçe Müdürü Teoman Yılmazlar, "Bu gece saat 23.59’a kadar açığız öğlen tatilinde de çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşların bir an önce işlerini halledip gitmeleri için ekstradan başka servislerden de görevlendirme yaptık. İnşallah bir sorun çıkmadan herkesin işini halledip göndereceğiz" ifadelerini kaydetti.
"KORİDORLARIMIZ DOLUP TAŞIYOR"
SGK Tekirdağ İl Müdürü Fatma Derya Alan ise, "Yapılandırma için hafta sonu da kurumlarımız çalıştı, özellikle bugün gece 12'ye kadar da çalışıyoruz. Tüm gelen vatandaşlarımızın, işverenlerimizin, sigortalılarımızın bütün beyanlarını alıp bu işleri sonlandıracağız inşallah. Şu ana kadar, 12 bin başvurumuz var sigortalı ve işveren babında. Bunu biz 15 bin-20 bine çıkarmayı düşünüyoruz. Biz bir de elimizden geldiği kadar işverenleri, sigortalıları telefonla arayarak SMS’lerle bilgilendirerek kuruma davet ettik. Bunu da artılarını çok gördük. Gerçekten avantajlı bir yapılandırma. Özelikle, borçla alakalı bilgilendirmeleri yaptık. Hepimiz vatandaş için hizmetteyiz bu son bir haftadır gece 12'ye kadar buradayız, bütün memurlarımızla, yöneticilerimizle ve idarecilerimizle. Koridorlarımız dolup taşıyor. Bir şekilde hemen beyanları alıp vatandaşlarımızı bekletmeden göndermeye çalışıyoruz. 24 saatte teyakkuzdayız ben ve ekibim" açıklamasında bulundu.
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