'Son gün' yoğunluğu... Uzun kuyruklar oluştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri'Son gün' yoğunluğu... Uzun kuyruklar oluştu
GeriEkonomi 'Son gün' yoğunluğu... Uzun kuyruklar oluştu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA-İHA
31.07.2018 - 12:46, Son Güncelleme:

'Son gün' yoğunluğu... Uzun kuyruklar oluştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Son gün' yoğunluğu... Uzun kuyruklar oluştu

Kamuya ait olan borçların yapılandırılmasına yönelik başvuru süresinin bugün sona ermesi nedeniyle vergi dairelerinde yoğunluk yaşanıyor

9
  • Yapılandırmada son gün koridorlar dolup taştı
  • Yapılandırmada son gün koridorlar dolup taştı
  • Yapılandırmada son gün koridorlar dolup taştı
  • Yapılandırmada son gün koridorlar dolup taştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren vergi dairelerine akın etti.

Saatler öncesinden vergi dairelerine gelip sıra numarası alan çok sayıda vatandaş, uzun kuyruklar oluşturdu.

Bazı vatandaşlar söz konusu yapılandırma kanunundan dolayı memnuniyetini ifade ederken, bazıları da yapılandırma süresinin uzatılması gerektiğini söyledi.

Son gün yoğunluğu... Uzun kuyruklar oluştu

Vergi daireleri, bu gece 23.59’a kadar açık olacak.

7143 sayılı kanuna ilişkin başvuruların alınması, diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bu gece saat 23.59'a kadar tüm vergi daireleri açık olacak.

"2 GÜNDÜR BEKLİYORUM"
Yapılandırma için sıra bekleyen vatandaşlardan Levent Duygu, "Çok fazla bir yoğunluk var. Ben iki gündür bekliyorum Bir arkadaşımız var 3 günden beridir bekliyor" dedi.
Yapılandırma sırası bekleyen Yaşar Taşkın isimli vatandaş ise, "İnsanlar burada bekliyor. Yapılandırma zamanının uzamasında yarar var bence. Geliyoruz her zaman kalabalık, sıra gelmeyince işimiz gücümüz var gitmek zorunda kalıyoruz. Mecbur sıramızı bırakıp gidiyoruz" diye konuştu.

"BU GECE SAAT 23.59’A KADAR AÇIĞIZ"
SGK Süleymanpaşa İlçe Müdürü Teoman Yılmazlar, "Bu gece saat 23.59’a kadar açığız öğlen tatilinde de çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşların bir an önce işlerini halledip gitmeleri için ekstradan başka servislerden de görevlendirme yaptık. İnşallah bir sorun çıkmadan herkesin işini halledip göndereceğiz" ifadelerini kaydetti.

Son gün yoğunluğu... Uzun kuyruklar oluştu

"KORİDORLARIMIZ DOLUP TAŞIYOR"
SGK Tekirdağ İl Müdürü Fatma Derya Alan ise, "Yapılandırma için hafta sonu da kurumlarımız çalıştı, özellikle bugün gece 12'ye kadar da çalışıyoruz. Tüm gelen vatandaşlarımızın, işverenlerimizin, sigortalılarımızın bütün beyanlarını alıp bu işleri sonlandıracağız inşallah. Şu ana kadar, 12 bin başvurumuz var sigortalı ve işveren babında. Bunu biz 15 bin-20 bine çıkarmayı düşünüyoruz. Biz bir de elimizden geldiği kadar işverenleri, sigortalıları telefonla arayarak SMS’lerle bilgilendirerek kuruma davet ettik. Bunu da artılarını çok gördük. Gerçekten avantajlı bir yapılandırma. Özelikle, borçla alakalı bilgilendirmeleri yaptık. Hepimiz vatandaş için hizmetteyiz bu son bir haftadır gece 12'ye kadar buradayız, bütün memurlarımızla, yöneticilerimizle ve idarecilerimizle. Koridorlarımız dolup taşıyor. Bir şekilde hemen beyanları alıp vatandaşlarımızı bekletmeden göndermeye çalışıyoruz. 24 saatte teyakkuzdayız ben ve ekibim" açıklamasında bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Dünya mirası" Nemrut'a ziyaretçi akını

Sabiha Gökçen'in yolcu kapasitesi 41 milyona çıkacak

'Son gün' yoğunluğu... Uzun kuyruklar oluştu

SPONSORLU

Geleceğinize sağlam bir adım atın! 5 adımda oluşturacağınız tercih rehberi