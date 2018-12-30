Son gün yarın! Alışverişte büyük değişiklik başlıyor

Plastik alışveriş poşetleri 1 Ocak 2019’dan itibaren tüketiciye en az 25 kuruştan satılacak. Market istese de poşeti müşterisine bedava veremeyecek. Çünkü cezası var. Bu nedenle marketler, bir yandan altyapıyı hazırlamak için ücretin ‘fişe yansıtılması’ denemeleri yaparken bir yandan da ücretli poşete ilgi göstermeyen tüketicisinin hayatını kolaylaştırmak için üzerinde logosu bulunan kendi bez çanta ve filesini ürettiriyor.

FİYAT 1.5-5 TL

Posta'nın haberine göre Türkiye’de 30 bin market var. Marketler, reyonlarda bez ve geri dönüşümlü çantaların satışına başladı bile. Fiyatlar 1.5 lira ile 5 lira arasında değişiyor. Zaten bazı büyük marketlerin, uzun süredir tercih eden tüketicileri için bez çanta seçeneği de bulunuyordu. Bunlardan ikisi Migros ve CarrefourSA. 2018 yılında 30 bin ‘biyobozunur’ alışveriş çantası satışı yapan CarrefourSA, bu çantaların adedini 4.99 liradan satıyor.

HEDİYE DE OLABİLİR

Ocak itibarıyla bez çanta uygulaması daha da yaygınlaşacak. BİM, ŞOK, A101 ve diğer marketlerin de bez çanta satışına başlaması bekleniyor. Bazı marketler, tüketicisine örneğin ‘50 lira alışverişe bir bez çanta hediye’ gibi kampanyalar yapmaya ve şubelerinde tüketiciyi bez torba ya da file kullanmaya yönlendirecek, bilgilendirici broşürlere yer vermeye hazırlanıyor.

SİPARİŞ YAĞIYOR

Marketleri 1 Ocak telaşı sararken, aynı telaşı yaşayan diğer şirketler de bez çanta üreticileri. poşeti ücretli yapan yasanın yürürlüğe girdiği 10 Aralık’tan itibaren bez pazar çantası üreticisi firmalar siparişleri yetiştirmede güçlük çekiyor. Yoğun günler geçiren üretici firmalar, fazla mesai yapıyor. Netpak Ambalaj satış ve pazarlama Yöneticisi Halil Yılmaz, “10 Aralık’tan sonra iki haftada 10 milyon adet sipariş aldık.Talep patlaması yaşıyoruz” dedi.

AYDA 1.5 MİLYON ADET

Şirket olarak Türkiye’deki marketlerin yüzde 90’ına üretim yaptıklarını belirten Halil Yılmaz, “Mevcutta yılda 40 milyon adet bez çanta üretiyoruz. Ocaktan itibaren aylık 15 milyon adet talep bekliyoruz. Bu da bizim yıllık üretimimiz 160 milyon adete çıkacak demek. Bir mağaza 1 günde en az 50 adet (her tüketicinin elinde 10-15 adet çanta birikinceye kadar), ürettirirse ayda 1500 adet eder. 100 şubeli bir şirket ayda 150 bin adet, 1000 şubeli bir şirket ise ayda 1.5 milyon adet ürettirecektir” dedi.

31 MART'A KADAR SÜRE

Ocak itibarıyla plastik poşetlerin ücretli satışında barkod kullanılması zorunlu. Ancak stoklarında barkodsuz plastik poşet olan satış noktalarını da mağdur etmemek için barkodsuz poşetlerin kullanımı, 31 Mart 2019’a kadar sürecek.Ayrıca şarküteri, ekmekunlu mamuller ve manav reyonunda 15 mikronun altındaki incelikte ‘hışır’ denilen plastik poşetlerin ücretsiz kullanımı devam edecek. Diğer plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına ve işletmelere, depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek.