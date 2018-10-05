Son durumu havadan görüntülendi! O mesafe 80 dakika kısalacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
İHA
05.10.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

Son durumu havadan görüntülendi! O mesafe 80 dakika kısalacak

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Gebze-Haydarpaşa arasında yapımı devam eden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi ve Marmaray’la entegre olan banliyö hattı çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi. Kaynarca tren istasyonun gece havadan çekilen ışıl ışıl görüntüsü kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Gebze-Haydarpaşa arasında yapımı devam eden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi ve Marmaray’la entegre olan banliyö hattı havadan görüntülendi.

Son durumu havadan görüntülendi O mesafe 80 dakika kısalacak

Havadan görüntülenen hatta Marmaray’a entegre olacak Haydarpaşa garına yakın kısımda çalışmaların devam ettiği görüldü. Köprülerin ve viyadüklerin yapımına devam edilirken, hattaki raylar Pendik’ten Söğütlüçeşme istasyonuna kadar birleştirildi.

Son durumu havadan görüntülendi O mesafe 80 dakika kısalacak

Tren raylarında son kontroller yapılırken, işçilerin de istasyonların inşaatlarında titizlikle çalışmalarına devam ettiği görüldü. Kullanılmakta olan Kaynarca tren istasyonu da gece havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde ışıl ışıl beliren istasyon kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Son durumu havadan görüntülendi O mesafe 80 dakika kısalacak

YOL 80 DAKİKA KISALACAK

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi ve Marmaray’la entegre olan hattın Halkalı-Sirkeci hattının Haydarpaşa-Gebze hattıyla birleştirilmesiyle Halkalı-Gebze arasındaki uzaklık 185 dakikadan 105 dakikaya inecek.

Son durumu havadan görüntülendi O mesafe 80 dakika kısalacak

42 duraktan günde 1.5 milyon yolcu taşınacağı tahmin ediliyor. Marmaray’la birleşerek İstanbul’u boydan boya geçecek hattın açılmasıyla İstanbul trafiği ve metrobüslerdeki yoğunluğun hafiflemesi bekleniyor. Hattın çalışmaya başlamasıyla mevcut boğaz köprülerinin de yükünün azalması hedefleniyor.

Son durumu havadan görüntülendi O mesafe 80 dakika kısalacak

Halkalı-Sirkeci ve Söğütlüçeşme-Gebze arasındaki banliyö hatları, İstanbul-Ankara arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesine entegrasyon için kapatılmıştı. Marmaray’ın yapılması ile Ankara’dan İstanbul Pendik’e kadar gelen tren yolu, Marmaray entegrasyonu sayesinde Halkalı’ya kadar uzayacak.

 

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