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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.12.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Son depremlerle birlikte DASK başvuruları 6 kat arttı

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Son depremlerle birlikte DASK başvuruları 6 kat arttı

26 Eylül 2019 tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik deprem sonrası online deprem sigortası başvuruları 6 kat arttı. DASK adedi ve toplam prim tutarı Eylül, Ekim ve Kasım’da art arda rekorlar kırarak aylık bazda son üç yılın en yüksek poliçe adedine ulaştı.

Bu yıl özellikle İstanbullular depremlerle büyük korku yaşadı. Online karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com kullanıcı verileri ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) istatistiklerinden derlediği verilere göre İstanbul’da yaşanan depremin gerçekleştiği hafta deprem sigortası arama sayısı 6 kat artarken fay hatları nedeniyle risk altındaki Marmara Bölgesi’nde sigortalılık oranı %66’ya ulaştı. Aynı zamanda depremin gerçekleştiği Eylül ayında, 901 bin 506 deprem sigortası poliçesi yaptırıldı. Ekim ayında da depremin yankıları devam ederken son üç yılın rekoru kırılarak 916 bin 263 deprem sigortası poliçesi düzenlendi ve Kasım ayında toplam prim tutarı 122 milyon 674 bin 354 TL’ye ulaştı.

“MARMARA BÖLGESİ’NDE 2 MİLYON KONUTUN DEPREM SİGORTASI BULUNMUYOR”

Son 3 ayda DASK teklifi alan konutların %50’sini 2007 ve sonrasında inşa edilen konutlar oluşturdu. Aynı dönemde DASK teklifi alanların yalnızca %4’ünün 1975 ve öncesinde inşa edilmiş konutlar için deprem sigortasına başvurduğunu belirten Hesapkurdu.com Sigorta Direktörü Dilara Çetin, “Gerek ödenecek prim tutarı gerekse olası hasarlar için teminat altına alınan tutarın azlığı nedeniyle eski bina sahipleri Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmıyor. Halbuki olası depremlerde en büyük risk bu binalarda. Halihazırda Marmara Bölgesi’nde 2 milyon 44 bin konutun deprem sigortası bulunmuyor. Konut sahiplerinin DASK sigortasıyla maddi kayıpların büyük ölçüde güvence altına alındığını unutmaması gerekiyor” dedi.

“DASK BİNANIZI DEĞİL EVİNİZİ GÜVENCE ALTINA ALIYOR”

Deprem sigortasının ortak alanları güvence altına almadığını belirten Dilara Çetin, “Standart bir deprem sigortası binaların apartman dairesi, otopark, bahçe duvarları, asansör, depo ve kömürlük gibi alanlarının depremde alacağı hasarla ilgili herhangi bir ödeme yapmıyor. Ortak alanları depreme karşı teminat altına almak için DASK sigortanıza ek olarak yaptırabileceğiniz bina sigortaları oldukça uygun. Hasar veya yıkılma durumunda DASK’ın yapacağı azami ödeme 215 bin TL’dir. Bu limitin üzerinde bir teminattan yararlanmak için de ek konut sigortası yaptırılabilir” ifadelerini kullandı.

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