Son dakika... Ziraat Bankası'ndan 'vergi incelemesi' açıklaması
Ziraat Bankası, Almanya Maliye Bakanlığı'nın, bazı kişilerle ilgili yaptığı vergi incelemesi kapsamında, bankanın Almanya'daki iştiraki Ziraat Bank International AG kanalıyla bu kişilerin finansal işlem yapıp yapmadığı konusunda bilgi ve belge talebinde bulunduğunu duyurdu.
Bankadan yapılan yazılı açıklamada, Ziraat Bank International AG'nin tüzel kişiliğine karşı başlatılmış herhangi
bir incelemenin söz konusu olmadığı ifade edildi.
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