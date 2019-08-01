Son dakika... Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank'tan da faiz hamlesi
Ziraat Bankası'nın başlattığı faiz indirimi kampanyasına Vakıfbank da katıldı. Vakıfbank 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0.99'a düşürdü.
Kamu bankaları faiz indirimlerine başladı. Ziraat Bankası'nın konut ve tüketici kredilerinde faiz indirimine gitmesini Vakıfbank da takip etti.
Ziraat Bankası konut kredi faizini 180 ay vade için yüzde 0.99'a çekti. Tüketici kredisi faizini ise maaş müşterileri için yüzde 1.49, diğer müşteriler için yüzde 1.59 olarak belirledi.
Vakıfbank da konut kredi faizini 180 ay için 500 bin liraya kadar limitle yüzde 0.99 seviyesine çekti. Banka tüketici kredisi faiz oranını ise yüzde 1.49'a indirdi. Konut Proje Kredisi faiz oranını ise yüzde 0.79 olarak belirledi.
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