Son dakika... Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank'tan da faiz hamlesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank'tan da faiz hamlesi
GeriEkonomi Son dakika... Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank'tan da faiz hamlesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
01.08.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Son dakika... Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank'tan da faiz hamlesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank'tan da faiz hamlesi

Ziraat Bankası'nın başlattığı faiz indirimi kampanyasına Vakıfbank da katıldı. Vakıfbank 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0.99'a düşürdü.

Kamu bankaları faiz indirimlerine başladı. Ziraat Bankası'nın konut ve tüketici kredilerinde faiz indirimine gitmesini Vakıfbank da takip etti.

Ziraat Bankası konut kredi faizini 180 ay vade için yüzde 0.99'a çekti. Tüketici kredisi faizini ise maaş müşterileri için yüzde 1.49, diğer müşteriler için yüzde 1.59 olarak belirledi.

Vakıfbank da konut kredi faizini 180 ay için 500 bin liraya kadar limitle yüzde 0.99 seviyesine çekti. Banka tüketici kredisi faiz oranını ise yüzde 1.49'a indirdi. Konut Proje Kredisi faiz oranını ise yüzde 0.79 olarak belirledi.

Son dakika... Ziraat Bankasından sonra Vakıfbanktan da faiz hamlesi


Son dakika... Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi
Son dakika... Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi
22
Konut ve tüketici kredisi faizi düştü İşte ödenecek tutarlar
Konut ve tüketici kredisi faizi düştü! İşte ödenecek tutarlar
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Kredi faizleri düştü! İşte vadesine göre ödeyeceğiniz tutarlar
Tapu işlemlerinde büyük kolaylık
Burası ne Antalya, ne İzmir... Doluluk yüzde 100'e ulaştı, Türkiye'nin zirvesine oturdu
Yemeğe en çok vakit ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada