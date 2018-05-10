Son dakika... Konutta yeni dönem! İlk açıklama Ziraat Bankası'ndan geldi...
Son dakika... Ziraat Bankası, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e indirdi. Ziraat Bankası'nda mevcut durumda aylık faiz oranı yüzde 1.23 seviyesinde. Yapılan hesaplamaya göre, faiz indirimi sonrası 500 bin lira kredi kullanan kişi aylık 889 lira daha az ödeyecek. 250 bin lira kredi kullanan bir kişi ise aylık 444 lira daha az ödeme yapacak.
Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde bankaların konut sektörünü canlandırmak için kampanya başlatacağını açıklamasının ardından konut kredisi faizlerinin yüzde 1'in altına inmesi için ilk adım atıldı. İlk açıklama Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,98'e indirdi.
Konu ile ilgili Ziraat Bankası’dan yapılan açıklamada, konut sektörünün, birçok alt sektör ve ekonomiye önemli bir katkı sağladığı kaydedildi. Açıklamanın devamında “Bankamız, konut kredisini salt bir kredi vermekten öte, müşteriyle uzun vadeli bir birlikteliğin başlangıcı olarak görmekte ve konut kredisi müşterilerinin diğer tüm finansal ihtiyaçlarının karşılanmasında da tercih edeceği bütünsel çözüm önerileri sunmaktadır” denilerek şunlar kaydedildi:
Uyguladığı fiyatlama politikasıyla, başta düşük ve orta gelir grubunda yer alan müşteriler olmak üzere farklı özellikteki müşterilerin konut alımı için ihtiyaç duyduğu finansmana erişim sağlanması, bankanın iş modelinde öncelikli olarak yer almaktadır.
İLK ÇEYREKTE YÜZDE 25’E ULAŞTIK
Bu anlayışla, Ziraat Bankası konut piyasasında özellikle son 3 yılda gösterdiği güçlü büyüme performansı sayesinde pazar payını sürekli büyüterek 2018 yılı ilk çeyreği sonu itibariyle yaklaşık yüzde 25 seviyesine ulaştırmıştır.
Yaklaşık 200 milyar TL büyüklüğe sahip konut kredisi piyasasında; 2016 ve 2017 yıllarında sağlanan büyümenin yaklaşık yüzde 50’si Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilmiş olup, 2018 yılının ilk çeyreğinde de aynı trendin devam ettiği görülmektedir.
500 BİN LİRAYA KADAR OLAN KREDİLERDE
Geleceğe umutla bakan ve daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için ülke bilançosunu her zaman kendi bilançosunun önünde tutan Ziraat Bankası, bugün öncü bir adım daha atarak 11.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde; 10 yıla kadar olan vadelerde indirime giderek faiz oranını aylık yüzde 0,98 olarak belirlemiştir.
PİYASAYI CANLANDIRMASI BEKLENİYOR
Mevcutta, konut kredi faizleri aylık yüzde 1.25 ile 1.35 arasında değişiyor. Yüksek faiz oranları nedeni ile, ev almak isteyenler, banka kredileri yerine, senetle alıma yöneldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın önceki gün açıkladığı 'Faiz kampanşası' şimdiden konut piyasasını hareketlendirdi. 'Bekle gör' konumundaki tüketicilerin, alıma geçmeleri bekleniyor.
4 BANKADAN DAHA BEKLENİYOR
Faiz kampanyasına Ziraat Bankası’nın yanı sıra Halk Bankası, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım’ın da katılması beklenirken, sektör temsilcileri özel bankalardan da destek bekliyor.
TABLO BÖYLE DEĞİŞECEK
Yapılan hesaplamaya göre, faiz indirimi öncesi Ziraat Bankası'ndan 500 bin lira kredi kullanan bir kişi 7 bin 993 lira aylık ödeme yapıyordu. İdirim sonrası bu tutar 7 bin 104 liraya iniyor. Benzer şekilde, 250 bin TL kredi kullanan bir kişi ise
3 bin 996 liralık aylık ödeme yerine 3 bin 552 lira ödeme yapacak.
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