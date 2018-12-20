Son dakika... Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi açıklandı
Son dakika... Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi açıklandı. Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %8,44 düştü.
Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %8,44 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,68 artış gösterdi.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %8,30, imalat sanayi sektöründe ise %8,44 düşüş olarak gerçekleşti.
Yurt dışı üretici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Kasım 2018
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Aylık en fazla düşüş kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti
Bir önceki aya göre en fazla düşüş; %22,90 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %9,98 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, %9,38 ile motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) sektöründe gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarında en fazla aylık düşüş enerji mallarında gerçekleşti
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Kasım ayında en fazla aylık düşüş %22,90 ile enerji mallarında gerçekleşti.
Yurt dışı üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Kasım 2018
[2010=100]
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