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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
31.05.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Son dakika... Yılın ilk 4 ayında turist sayısı yüzde 12.22 arttı

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Son dakika... Yılın ilk 4 ayında turist sayısı yüzde 12.22 arttı

Türkiye yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.22 oranında artışla 8.735.268 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından sınır giriş çıkış istatistiklerine göre yapılan açıklamada, turizmde nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,01 artış yakalandığı bildirildi. 

Turizmde yılın en yüksek artışın nisanda yaşandığı vurgulanan açıklamada, bu ayda Türkiye’yi 3 milyon 293 bin 176 yabancının ziyaret ettiği belirtildi. 
Türkiye'nin, yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,22 artışla 8 milyon 735 bin 268 yabancı ziyaretçi ağırladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise Almanya ve Rusya’dan gelen ziyaretçi sayıları bir önceki yıla göre büyük artışlar gösterdi. Almanya’da artış yüzde 50’lere ulaşırken, Rusya’da yüzde 35’i bulan artışlar yaşandı. 

Nisan ayında yüzde 33,77 artış ve 391 bin 579 yabancı ziyaretçi ile Rusya Federasyonu birinci olurken, yüzde 47,55 artış ve 376 bin 59 yabancı ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 26,75 artış ve 256 bin 72 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı İngiltere ve Gürcistan izledi." 

ALMANYA İLK SIRADA

Açıklamaya göre, yılın ilk 4 aylık döneminde Almanya yüzde 19,63 artış ve 803 bin 483 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. 
Almanya’yı yüzde 27,45 artış ve 738 bin 784 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan ikinci sırada, yüzde 35,46 artış ve 710 bin 293 yabancı ziyaretçi ile Rusya Federasyonu üçüncü sırada izledi. Rusya’yı sırasıyla İran ve Gürcistan takip etti. 

Türkiye’ye gelen yabancıların en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralaması ise İstanbul, Antalya ve Edirne olarak gerçekleşti. 

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