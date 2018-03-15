Son dakika... Merkez Bankası Beklenti Anketi'ni açıkladı! İşte yıl sonu dolar beklentisi

TCMB Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Buna göre yıl sonu dolar/TL beklentiai bir öndeki anket dönemine göre değişmeyerek 4,10 TL oldu..

İŞTE MERKEZ BANKASININ AÇIKLAMASI

2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 4,10 TL olarak gerçekleşmiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,18 TL iken, bu anket döneminde 4,19 TL olmuştur.

2018 yılı Mart ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,84 iken, bu anket döneminde yüzde 0,82 olmuştur. Nisan ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,05 ve yüzde 1,03 olmuştur. Mayıs ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,66 olarak gerçekleşmiştir.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,52 iken, bu anket döneminde yüzde 9,49 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,26 iken, bu anket döneminde yüzde 9,24 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,25 ve yüzde 8,31 olarak gerçekleşmiştir.

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