Son dakika: Erdoğan dün açıklamıştı! Bugün resmileşti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Erdoğan dün açıklamıştı! Bugün resmileşti
GeriEkonomi Son dakika: Erdoğan dün açıklamıştı! Bugün resmileşti
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    26
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
02.06.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

Son dakika: Erdoğan dün açıklamıştı! Bugün resmileşti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    26
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Erdoğan dün açıklamıştı! Bugün resmileşti

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluşu tamamlandı ve başına Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Türkiye'nin Otomobili için kurulan şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı yüzde 5 oldu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluşunun tamamlandığı ve başına Mehmet Gürcan Karakaş'ın getirildiği bildirildi.  Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2 Kasım 2017'de imzalanan protokolle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in güçlerini birleştirerek oluşturduğu Ortak Girişim Grubu'nun çalışmalarında önemli bir noktaya gelindi.

Yerli bir marka yaratma hedefiyle çıkılan yolculukta, şirketin kuruluş ve ortaklık sözleşmeleri için imzalar 31 Mayıs'ta atıldı.  Şirketin adı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ" olarak belirlendi. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in şirketteki payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı da yüzde 5 olarak belirlendi.
Şirketin başına, dünyada küresel otomotiv alanında başarılarından söz ettiren Türk yöneticilerden Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Karakaş görevine 1 Eylül itibarıyla başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜN AÇIKLAMIŞTI

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ve Star televizyonlarının ortak yayınında soruları yanıtlamıştı. Merak edilen konular arasında yer alan yerli otomobil hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Biz 2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz. Ne yaptık? Ben '5 tane babayiğit' dedim, 5 tane babayiğit çıktı ve bir konsorsiyum oluşturdular. Oluşturdukları bu konsorsiyumla beraber adımı attık. Şimdi başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik. Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız. Yerli otomobil projesinde Mehmet Gürcan Karakaş'la yola çıkıyoruz' ifadesinde bulunmuştu.

Bedelli askerlik ve yerli otomobil konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş açıklamalar
Bedelli askerlik ve yerli otomobil konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

TASARIM VE MÜHENDİSLİK İÇİN TEMEL ADIMLAR ATILIYOR

Yerli otomobil markasının oluşturulmasında büyük önem teşkil eden tasarım süreci başlatıldı. Tasarım sürecinde önemli yerli ve uluslararası isimlerin desteği alındı. Tasarımın, 2019 sonunda çıkarılacak prototip araçla halkın beğenisine sunulması hedefleniyor.

Türkiye'nin Otomobili, geleceğin teknolojileri üzerine inşa edilerek, aracın teknik özellikleri çağın tüm gereksinimlerini karşılayacak.

Yeni nesil araçların temelini oluşturacak olan platformun çalışmalarına başlandı ve platform özellikleri çağın önemli teknolojileri olan elektrikli, bağlantılı ve otonom sürüş özellikleri göz önünde bulundurularak belirlendi.

Bundan sonraki süreçte, şirket için kilit diğer pozisyonlar doldurulacak, şirket içi yapılar oluşturulmaya başlanacak, mühendislik ve tasarım çalışmalarına hız verilecek.

Son dakika: Erdoğan dün açıklamıştı Bugün resmileşti

MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başına getirilen Üst Yönetici (CEO) Karakaş, 1965'te Antalya'nın Akseki ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Almanya'da, liseyi Ankara'da tamamlayan Karakaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetten bir gün sonra Aselsan'da tasarım mühendisi olarak iş hayatına başlayan Karakaş, 1990 yılında Bosch Türkiye'ye geçti ve 1997'de Bosch Türkiye'nin satış direktörü oldu.

Karakaş, iki yıl genel müdür yardımcılığı görevini sürdürdükten sonra 2004'te Bosch Türkiye'nin başına geçti ve bu süre zarfında 600 milyon avroluk yatırımla ürün geliştirme biriminin büyütülmesine ve satış ağının yeniden şekillendirilmesine liderlik etti. Karakaş yönetiminde 9 bin 600 çalışanlı Bosch Türkiye, senelik 1,5 milyar avroluk ciroya ulaştı. 2007 yılında Bosch Küresel'de grubun en karlı iş birimi Otomotiv Satış Sonrası Hizmetleri'nde tüm dünya için satış ve pazarlama sorumlusu olan Karakaş, Bosch Car Service'i yeniden yapılandırarak şirketin veriminin önemli derecede artırılmasına liderlik etti.

Karakaş, son 5 senedir Bosch'un stratejik önemli kollarından 18 bin çalışanlı ve 4 milyar avro cirolu Elektrikli Tahrik Sistemleri'nde icra kurulu üyeliği, satış ve pazarlama iş birimi sorumluluğunu üstleniyor. Asya'daki zorlu projeler için de ilk akla gelen isimlerden biri olan Karakaş, kendisine bağlı çalışan Kore'de bir ve Çin'de iki ortak girişimin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Karakaş, 2011 yılında Alman ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ın yaptığı araştırmada, Almanya'nın en büyük 30 şirketini yönetmeye aday 100 yöneticiden biri olarak seçildi.

MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ ALMANYA’NIN EN İYİ 100 YÖNETİCİSİNDEN BİRİ

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, 2011 yılında Gürcan Karakaş’ı Almanya’nın en tepesindeki 30 şirketi yönetmeye aday 100 kişiden biri olarak seçmişti. Gazetede Karakaş’ın Bosch firmasında ve Bosch’un son yıllarda artan başarısında çok önemli bir role sahip olduğu yazıldı. 53 yaşındaki Karakaş’ın Bosch Grubu içinde şirketin üçüncü kademe yöneticileri arasına yükselen ilk yabancı kökenli kişi olduğu da belirtilmişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (02.06.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    26
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Sorunsuz bir çatı yapımı uzmanlık ister! Güvenli bir çatı için 7 öneri

Son Dakika... Mehmet Şimşek'ten Moody's cevabı

Bayrama günler kala yetkililerden flaş uyarı!

Altın fiyatları geçtiğimiz günü artışla tamamladı.. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?