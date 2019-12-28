TOGG CEO'su Mehmet GÃ¼rcan KarakaÅŸ'Ä±nÂ aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

*Â (Bu bulunduÄŸumuz yer BiliÅŸim Vadisi iÃ§inde, lansmanÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndaki garajdayÄ±z. Biraz otomobiller Ã¼zerinden konuÅŸalÄ±m. Siz ne hissettiniz?) 30 yÄ±ldÄ±r otomotiv dÃ¼nyasÄ± iÃ§indeyim. Biz tasarÄ±mÄ±mÄ±za baÅŸlamadan Ã¶nce hedef kitlemizi belirledik. Hedef kitlenin beklentilerini oldukÃ§a profesyonel ÅŸekilde uyguladÄ±k. Hedef kitlemiz yalÄ±n ve prestijli otomobil gÃ¶rmek ister. TasarÄ±mcÄ±lar bÃ¼tÃ¼nÃ¼ne bakmak zorunda. TasarÄ±m yaparken, Ã¶lÃ§Ã¼lerin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ oranÄ± birbirini tamamlamalÄ±. Bizim otomobilimiz elektrikli olmasÄ± sebebiyle aks mesafesi olmalÄ±. Ortada bir tÃ¼nel engelimiz yok. Ä°Ã§i dÃ¼z ve geniÅŸ. Aks aralÄ±ÄŸÄ± geniÅŸ olunca, otomobil daha uzun gÃ¶rÃ¼necek. Biz batÄ± ve doÄŸuyu birleÅŸtiriyoruz. Kendi Ã¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼ tanÄ±mlarken bizim farkÄ±mÄ±z ne dediÄŸimizde iÃ§inde bulunduÄŸumuz topraklar ortak bir sinerji yaratmÄ±ÅŸ ve bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± oluÅŸturuyor.Â

* AracÄ±mÄ±zÄ±n farlarÄ± saldÄ±rgan olmayan ama keskin bir hatlara sahip. Yandan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir duruÅŸ ister hedef kitlemiz. Dimdik duran bir otomobil gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. TÃ¼rk baharatÄ± olarak simgelediÄŸimiz bir yer var. Ã–n kÄ±sma baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda laledir. Lalenin ellerini aÃ§mÄ±ÅŸ halidir. Otomobilimizin iÃ§inde de gÃ¶rmeye devam ediyoruz.Â "MARKA 2020 SONLARINA DOÄžRU BELÄ°RLENECEK"Â

* (Elektrikli otomobillerin farkÄ± nedir?) Hava giriÅŸine ihtiyacÄ±mÄ±z yok. Bu bir tasarÄ±m amaÃ§lÄ± kullanÄ±lÄ±yor. Ã‡ok fazla fÃ¼tÃ¼ristik yapmayan bir seÃ§im bu. Benzin ve dizelde bir ÅŸekilde soÄŸutmamÄ±z gerekiyor. KÄ±rmÄ±zÄ± aracÄ±n Ã¶nÃ¼ daha farklÄ± tasarlanmÄ±ÅŸ. Åžu an belirlenmedi. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±lÄ±n ortasÄ±na doÄŸru lansmanÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. DeÄŸiÅŸen dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren bir kimliÄŸe sahip olmasÄ± Ã¶nemli. TamamÄ±nÄ± temsil edilecek bir isim olmalÄ±. 150 isim iÃ§inden seÃ§eceÄŸiz. Anlam olarak karÅŸÄ±lÄ±klarÄ±na bakacaÄŸÄ±z. Ã–zellikle hedef olarak dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Ã¼lkeler iÃ§in.Â Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki senenin ortasÄ±nda marka lansmanÄ±mÄ±zÄ± yapmak istiyoruz. Ã–nemli olan tÃ¼m kimliÄŸi yansÄ±tmak.Â

"Ä°LK SUV PÄ°YASADA OLACAK"

* Sedan'Ä±mÄ±z konsept aÅŸamasÄ±nda. Burada aile olarak belirttiÄŸimiz Ã§izgileri gÃ¶rebiliyor muyuz, Ã¶nemli. Burada da Ã§izgiler var. O Ã§izgiler olduÄŸundan fazla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ hissi verir.Â

* (Sedan'Ä±n pazara Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± hakkÄ±nda) Biz 2022 sonuna doÄŸru aracÄ±mÄ±zÄ± Ã§Ä±karÄ±nca 18-24 ay iÃ§inde SedanÄ±mÄ±zÄ± sonrasÄ±nda ise diÄŸer araÃ§larÄ±mÄ±zÄ± Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. Kademeli bir ÅŸekilde versiyonlarÄ±mÄ±z satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kacak. Ä°lk olarak SUV piyasada olacak.Â "Ä°LK SUV ÃœRETÄ°CÄ°SÄ° OLACAÄžIZ"

* Her zaman hedef kitleler bir Ã¼st araca binmek ister. SUV aileler iÃ§in de uygun, bireysel kullanÄ±m iÃ§in de uygun. Son 5 senesinde ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 5 senesinde bÃ¼yÃ¼yen bir segment. AynÄ± zamanda marka oluÅŸturmak iÃ§in Ã§ok uygun. Ä°Ã§ piyasada satÄ±lan SUV'larÄ±n Ã§oÄŸu ithal. DoÄŸuÅŸtan SUV ya da doÄŸuÅŸtan elektrikli araÃ§ tanÄ±mÄ± Ã§ok Ã¶nemli. HiÃ§bir ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmemiÅŸ. Tamamen sÄ±fÄ±rdan oluÅŸturulmuÅŸ. Piyasaya girdiÄŸimizde klasik otomobil Ã¼reticisi olmayan, ilk SUV Ã¼reticisi olacaÄŸÄ±z.Â

"FÄ°YAT VERMEK DOÄžRU DEÄžÄ°L"

* (Fiyat vermek mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼?) Fiyat vermek doÄŸru deÄŸil, 2 sene sonrasÄ± iÃ§in mÃ¼mkÃ¼n de deÄŸil. BÃ¶yle bir otomobil bugÃ¼n piyasada kimden pazar payÄ± alÄ±r diye bakÄ±p, tanÄ±mlamalarÄ±mÄ±zÄ± ona gÃ¶re yaparÄ±z. Bu ipucu veriyor.Â

"ALMANYA'DA ANA HABERLERDE YAYINLANDI"

* Bu bizim premium, prestij, yalÄ±n olarak tasarladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir otomobil. DÃ¼n akÅŸam Ã‡in'den eski Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±mdan mesaj geldi. 'N'apÄ±yorsunuz orada?' diye. Bir arkadaÅŸÄ±m Almanya'dan mesajla 'Almanya'nÄ±n en Ã§ok seyredilen kanalda ana haberde yayÄ±nlandÄ±nÄ±z' diye.Â KÄ±ÅŸÄ±n da Ã§alÄ±ÅŸacak, yazÄ±n da. FarklÄ± ÅŸartlarda Ã§alÄ±ÅŸacak.Â

"AVRUPA'DA Ä°LK OLACAK"

* (Ä°Ã§ tasarÄ±m hakkÄ±nda) Her ÅŸeyden Ã¶nce uÃ§tan uca ekran alanÄ± var. Ã–nÃ¼nÃ¼zde, ortada ve yan tarafÄ±nda, yolcu tarafÄ±nda da bir ekran yer alÄ±yor. Ortada kumanda merkezi olarak kullanacaÄŸÄ±nÄ±z bir ekran var. Biz bu 3 bÃ¶lmeyi planlÄ±yoruz. Ve Avrupa'da ilk olacak.Â

* BaktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bahsettiÄŸimiz tÃ¼nel ve Ã¶nde motor olmadÄ±ÄŸÄ±ndan iÃ§ mekan daha rahat ve geniÅŸ. TasarÄ±m Ã§izgileri olarak bizi saran bir hat var. GeniÅŸ ancak daha geniÅŸ hissi veriyor. Bizi saran ve gÃ¼ven hissini artÄ±ran bir tasarÄ±m.Â

"Euro NCAP'TE 5 YILDIZ ALACAÄžIZ"

* (Direksiyon hakkÄ±nda) AhÅŸap, deri kombinasyonu var. TÃ¼rkiye'nin gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu konular... Bizim TÃ¼rk baharatÄ±mÄ±zÄ± dÄ±ÅŸÄ±na deÄŸil, iÃ§ine de yerleÅŸtirmemiz. Ä°Ã§ine de teknolojiyi yerleÅŸtirmemiz. Ä°Ã§ tarafta SelÃ§uklu desenleri var. UÃ§ak kokpiti hissi veren, sizi saran, gÃ¼venli hissettiren bir tasarÄ±m var. Euro NCAP'te 5 yÄ±ldÄ±z almama durumumuz yok. Savunma sanayinde helikopteri modelleyen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ÅŸu an bu otomobili modelliyoruz. Ekip ruhu iÃ§inde hiÃ§bir dÃ¼ÅŸÃ¼nceyi arka plana itmiyoruz.Â Kaza anÄ±nda nereyi korumalÄ± her ÅŸey planlanmÄ±ÅŸ.Â

* (TasarÄ±m ekibi) 18 tasarÄ±m eviyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. 1 seneden uzun bir sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. TasarÄ±m nasÄ±l olsun diyerek 3'e indirdik. Bunlara 5 farklÄ± tasarÄ±m yapÄ±n diyerek onlara verdik. 15 tasarÄ±mÄ± yan yana koyduk. Murat Bey (Murat GÃ¼nak) sadece tasarÄ±mcÄ± olarak deÄŸil, TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ Avrupa kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle birleÅŸtiren biri. TasarÄ±m sadece bir iki arkadaÅŸtan ziyade bÃ¼yÃ¼k bir ekip olarak yapmanÄ±z lazÄ±m. DolayÄ±sÄ±yla bizim tasarÄ±m eviyle sÃ¼rekli Ã§alÄ±ÅŸan 6 arkadaÅŸÄ±mÄ±z vardÄ±. SonuÃ§ta mÃ¼hendislikle birleÅŸtirirken bazÄ± durumlar olabiliyor. Bu sebeple beraber yapÄ±yorduk. Ä°malatÄ±nÄ± bile deÄŸiÅŸtirebilirsiniz. BÃ¼tÃ¼nÃ¼yle bakmak lazÄ±m.Â

"FÄ°KRÄ° MÃœLKÄ°YET HAKKI YÃœZDE YÃœZ TÃœRKÄ°YE'DE"

* (Bilgi kirliliÄŸi hakkÄ±nda) Ben ÅŸunu gÃ¶rÃ¼yorum. Fikri mÃ¼lkiyet hakkÄ± dediÄŸimiz konu otomobil sektÃ¶rÃ¼nde anlatamadÄ±k. TÃ¼rkiye'de yeterince bilinmiyor. Yerli, milli olsun ama fikri mÃ¼lkiyet hakkÄ± sizdeyse, bunu TÃ¼rkiye'de komÅŸu Ã¼lkede istediÄŸiniz yerde yaptÄ±rÄ±rsÄ±nÄ±z. Otomobil dÃ¼nyaya aÃ§Ä±k sektÃ¶rlerden biri. Otomobilin rekabetÃ§i olmasÄ± lazÄ±m. DÃ¶nÃ¼ÅŸen dÃ¼nyadaki trende TÃ¼rkiye'deki yan sanayideki insanlarÄ± hazÄ±rlamak. Fikri mÃ¼lkiyet yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmasÄ±n her tÃ¼rlÃ¼ mÃ¼hendisliÄŸi biz yapÄ±yoruz.Â

* (Araca olan olumlu tepkiler hakkÄ±nda) Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mansur YavaÅŸ, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu Ã§ok farklÄ± gÃ¼zel tepkiler geldi, birÃ§ok yerden. Hatta sipariÅŸler verildi. DoÄŸru, zamanÄ± geldiÄŸinde sipariÅŸler olur. Pazartesi Ã¶n sipariÅŸini Ã§Ä±ksam Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ PR olur. 6-8 ay sonra 1 sene sonra olan sipariÅŸlerde bizim insanÄ±mÄ±zda deÄŸiÅŸiklik oluyor. FabrikamÄ±zÄ±n temelini atalÄ±m bir ÅŸeyler ortaya Ã§Ä±ksÄ±n, yaklaÅŸalÄ±m. O talep bir yere gitmeyecek.Â

"ARAÃ‡ Ã–NDEN BAKILINCA GÃœÃ‡LÃœ BÄ°R HAYVANA BENZÄ°YOR"

* (KadÄ±nlar Ã§ok beÄŸeniyor SUV amaÃ§larÄ±, neden?) Daha gÃ¼venli bir otomobil. Kazalarda da Ã¶zellikle yandan Ã§arpmalarda daha yukardasÄ±nÄ±z. GeniÅŸ iÃ§ hacmi nedeniyle Ã§ocuklarÄ±yla, alÄ±ÅŸveriÅŸte kullanÄ±mda daha uygun. GÃ¼Ã§lÃ¼ kuvvetli hayvanlara benzetti, hedef kitlemiz bu aracÄ±. Pars da olur, kaplan da olur. GÃ¶zlerde kedi var, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir duruÅŸ var.

"LALE MOTÄ°FLÄ° Ã–N TASARIM DAHA Ã‡OK BEÄžENÄ°LDÄ°"

* Farlar aynÄ± ÅŸekilde ister OsmanlÄ± bÄ±yÄ±ÄŸÄ±, ister 'Pala BÄ±yÄ±k' deyin. AraÃ§lar arasÄ±ndaki farklÄ±lÄ±k Ã§eÅŸitlilik gÃ¶stermek amacÄ±yla yapÄ±ldÄ±. Ä°kisi de yapÄ±labilir. Ãœzerinde lale stilize edilen Ä±zgara daha Ã§ok beÄŸenildi. GÃ¶zÃ¼mÃ¼z alÄ±ÅŸacak.BirÃ§ok araÃ§ desen amaÃ§lÄ±, karakterleri yansÄ±tmak amaÃ§lÄ± kullanÄ±lacak. Sedan'da Ã¶n kÄ±smÄ± yÃ¼kseltip, incelttik.

* (KadÄ±n tasarÄ±mcÄ±lar da var) KadÄ±n tasarÄ±mcÄ±lar her konuda yardÄ±m ediyor. Daha yaratÄ±cÄ± ve daha sahipleniciler. Hedefimiz yÃ¼zde 35 ÅŸu anda yÃ¼zde 25 civarÄ±nda.Â

* Otomobil her geÃ§en gÃ¼n akÄ±llÄ± hale geliyor. Her bir ÅŸeye ihtiyacÄ±mÄ±z var. Yeni oyuncu olmak iÃ§in ÅŸimdiden elemanlarÄ±mÄ±zÄ± yetiÅŸtirmemiz lazÄ±m. Bu alanda 15-20 sene sonra iyi yetiÅŸmiÅŸ elemanlarÄ±mÄ±z olsun. Heniz yolun baÅŸÄ±ndayÄ±z. BaÅŸlarda 15 senenin Ã¼zerinde tecrÃ¼beli elemanlar aradÄ±k. AradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z nitelikli arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bulduk. CV ikinci derecede Ã¶nemli. Ã–nemli olan kiÅŸilik, her ÅŸeyin temelinde insan var. 1 Ã¶ÄŸrenme merakÄ± Ã¶nemli. DÃ¼nya Ã¶yle hÄ±zlÄ± deÄŸiÅŸiyor ki, sÃ¼rekli yenilenmeliyiz. 2'ncisi duygusal stabile. Dinamik dÃ¼nya iÃ§inde adapte olmak yetmiyor. Etkileri oluyor. 3 entellektÃ¼el sermaye. Strateji yaparken 10 bin metre yukarÄ±da yere inmek. 4 insanlar arasÄ±ndaki etkileÅŸim. Ä°nsan iliÅŸkiler Ã§ok Ã¶nemli. Bunlardan biri eksik olursa biz teÅŸekkÃ¼r ediyoruz.

"PROTOTÄ°PLERÄ° Ä°TALYA'DA ÃœRETÄ°LDÄ°"

* Biz bunlarÄ±Â Pininfarina ile beraber Ä°talya'da Ã¼rettik. Yeni kurulan bir ÅŸirketiz. BÃ¶yle bir imkanÄ±mÄ±z yok. Bundan sonra ihtiyacÄ±mÄ±z olmayacaktÄ±r. Fabrika Ã¼retimi ile prototip Ã¼retimi hakkÄ±nda fark var. 2 tonun biraz altÄ±nda bir aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa sahip. Ä°Ã§indeki fonksiyonlar prototip aÅŸamasÄ±nda. Belki 150 tane daha araÃ§ Ã¼reteceÄŸiz. Yaz-kÄ±ÅŸ testleri, Ã§arpÄ±ÅŸma testleri birÃ§ok test olacaktÄ±r.Â

* (Benzerlik iddiasÄ± hakkÄ±nda) Biz bunlarÄ±n hepsini biliyoruz. TasarÄ±m dili bÃ¼tÃ¼nsellik olayÄ±. Ã‡izgilerin karakterlerin uyuÅŸmasÄ± Ã¶nemli. Biz hedef kitle doÄŸrultusunda kendi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla belirledik.Â EylÃ¼l ayÄ±nda tasarÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± ayrÄ±ca tescil ettirdik. BaÅŸlarÄ±nÄ±n kullanamamasÄ± anlamÄ±na geliyor. Fikri mÃ¼lkiyet hakkÄ± iÃ§inde dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz.Â

* (5 ÅŸirket devam ediyor mu?) DÃ¼n Ä°nan Bey rahatsÄ±zdÄ±. Herhangi bir deÄŸiÅŸiklik yok. Biz birlikteliÄŸi kurarken eko-sistem olarak tabir ettiÄŸimiz ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±z var. Bizim yapÄ±mÄ±zda TÃ¼rkiye'nin kendisi var. Bir araya geldikleri zaman bizim babayiÄŸitlerimiz kendi aralarÄ±nda oluÅŸturduklarÄ± oyun kurallarÄ± Ã§erÃ§evesinde uzmanlÄ±klarÄ±nÄ± belirler, o konuda yorumlarda bulunur. Herkes arkamÄ±zda.Â

* (Honda fabrikasÄ±nÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi hakkÄ±nda) Biz onu mÃ¼hendis gÃ¶zÃ¼yle deÄŸerlendirdik. Hedeflerimiz 10 senede daha bÃ¼yÃ¼k bir alana ihtiyaÃ§ olduÄŸuydu.Â

* (Gecikme tedbirleri hakkÄ±nda) Biz projeye baÅŸlamadan Ã¶nce dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k strateji ÅŸirketlerinden biriyle baÅŸladÄ±k. OrtaklarÄ±mÄ±zla Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlattÄ±k. Ä°yi yapan neden iyi yapmÄ±ÅŸ, kÃ¶tÃ¼ yapan neden kÃ¶tÃ¼ yapmÄ±ÅŸ diye. 15 yÄ±llÄ±k geniÅŸ kapsamlÄ± plan yaptÄ±k. AylÄ±k haftalÄ±k bazda arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n neler yapacaÄŸÄ±nÄ± belirledik. KasÄ±m baÅŸÄ±nda General Motors'ta Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ arkadaÅŸÄ± yanÄ±mÄ±za aldÄ±k. Sergio'muz... BrezilyalÄ± olduÄŸundan kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼ze de yakÄ±n.

* (Ä°hracat pazarÄ± hakkÄ±nda) Ä°malata baÅŸladÄ±ktan sonra 2 sene bekleyelim diyoruz. Organizasyonun da hazÄ±r olmasÄ± gerekiyor.Â

* Elektrikli otomobilin iÃ§ten yanmalÄ± otomobillere gÃ¶re aÃ§Ä±lan kÄ±smÄ± az olduÄŸundan Ã§ok fazla yedek parÃ§a problemi olmayacak. Biz ÅŸu an yÃ¼zlerce ÅŸirketle gizlilik anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±k. ÃœrÃ¼n geliÅŸtirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±k. Bir panoda dÃ¼n birÃ§ok isim vardÄ±. 24 AralÄ±k itibariyle ve her geÃ§en gÃ¼n artÄ±yor. TÃ¼rk ÅŸirketler var. OrtaklÄ±k kuran ÅŸirketler var. Yurt dÄ±ÅŸÄ± ÅŸirketlerimiz var.Â

"FUARLARDA LANSMAN YAPILMAYACAK"

* Otomobilden fazlasÄ±yÄ±z diyoruz. Kendi kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zde bunu yaÅŸamak istiyoruz. LA ya da Barcelona'ya gideriz. Bu otomobil deÄŸil, bu yÃ¼rÃ¼yen bir bilgisayar. AkÄ±llÄ± ev ve ÅŸehirlerle baÄŸlantÄ±sÄ± olan bir otomobil sÄ±nÄ±rÄ± yok.Â

* Yedek parÃ§ada satÄ±ÅŸ sonrasÄ± hizmetlerde ne ihtiyaÃ§ vardÄ±r, konuÅŸuyoruz. Ama Ã¶ncesinde bunu konuÅŸmak doÄŸru deÄŸil. Elektrikli otomobiller bu aÃ§Ä±dan farklÄ±. Ä°htiyaÃ§larÄ± Ã§ok farklÄ±. Yan sanayi deÄŸiÅŸtiÄŸinde tedarikÃ§iler ve yedek parÃ§acÄ±lar da aynÄ± ÅŸekilde deÄŸiÅŸecekler.Â

* Batarya aÅŸaÄŸÄ±da olduÄŸundan iÃ§eride bÃ¼yÃ¼k bir hacim var. En bÃ¼yÃ¼k ÅŸarja sahip olacak otomobil SUV otomobilimiz olacak. En bÃ¼yÃ¼k aks mesafesi var. Ä°Ã§eride bÃ¼yÃ¼k bir hacim var. FabrikamÄ±zÄ±n temelinde akÄ±llÄ± bir fabrika ve sanayilerin merkezinde bir yerde. Gebze, Kocaeli, Bursa bir Ã¼Ã§gen iÃ§inde olalÄ±m dedik. 45 dakika iÃ§inde bir fabrikanÄ±z olacaksa oralara ulaÅŸacaksÄ±nÄ±z.Â

"EN SON PÄ°L TEKNOLOJÄ°SÄ°NÄ° KULLANIYORUZ"

* (Pil Ã¶mrÃ¼ hakkÄ±nda) Pil teknolojisi geliÅŸen teknolojiler baÅŸÄ±nda, seri imalata hazÄ±r ve en son seride pil teknolojisini kullanÄ±yoruz. Bizimle Ã§alÄ±ÅŸacak ÅŸirketin bizimle bu durumu yÃ¶netecek bir ÅŸirket olmalÄ±. En sonunda biz kendi mÃ¼hendislerimizi kullanacaÄŸÄ±z.Â

* (Yerlilik oranÄ± hakkÄ±nda) GerÃ§ekle baÅŸlamak Ã¶nemli TÃ¼rkiye'de Ã¼retilenlerin yerlilik oranÄ± yÃ¼zde 19 ile yÃ¼zde 63 oranÄ±dÄ±r. Biz yÃ¼zde 50 sÃ¶zÃ¼ verdik ilk model iÃ§in. SonrasÄ±nda ise ikinci, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ modellerde yÃ¼zde 68'e Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z dedik. Ä°malat baÅŸladÄ±ktan 3 sene sonra 68.8 oranÄ±na geleceÄŸiz.

* YakÄ±t hÃ¼cresini ticari araÃ§larda dÃ¶nebilir gÃ¶rÃ¼yorum. Binek otomobilde de temelinde orada Ã¼retilen bir bataryadan kimyasaldan alacaÄŸÄ± elektriÄŸi yakÄ±t hÃ¼cresinden alacak. Batarya teknolojisi ile yola Ã§Ä±kmak en doÄŸru seÃ§im.Â

* (Borsa'ya aÃ§Ä±lma durumu hakkÄ±nda) Yani Ã¶yle bir ihtimal var. KiÅŸisel hayalimizde de, ilk unicorn TÃ¼rk'Ã¼nÃ¼ Ã§Ä±karmak. Karar verilir, yapÄ±lÄ±r.Â

"FABRÄ°KA 18 AY GÄ°BÄ° BÄ°R SÃœREDE BÄ°TECEK"

* MÃ¼hendislik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yoÄŸunlukta olarak gÃ¶receÄŸiz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki senenin ÅŸubat-martÄ±ndan itibaren olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±p, simÃ¼lasyonlarla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam edecek. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki senenin nisan, mayÄ±sÄ±nda temelini atarÄ±z. 18 ay kadar sÃ¼rer. Deneme Ã¼retimleri baÅŸlar. Biz her ÅŸeyi 2022'nin son Ã§eyreÄŸine yetiÅŸtirmek istiyoruz.Â

* 30 bin araÃ§ 15 sene iÃ§inde satÄ±lacak. YÄ±lda 2 bin, 3 bin 500 araÃ§ eder. Ä°hracat hedeflerimizi iddialÄ± hedeflemedik. Ã‡ok yanlÄ±ÅŸ temele oturtmak istemedik. YÃ¼zde 10 ÅŸeklinde Ã¶ngÃ¶rÃ¼mÃ¼z var. Fabrika kurulunca artÄ±rÄ±lacak bir rakam bu.Â

* Belli noktaya gelince piyasaya Ã§Ä±kÄ±p kesintisiz bir iletiÅŸim yapacaÄŸÄ±z. Twitter'da ilk gÃ¼n her saniye takipÃ§imiz oldu. Instagram hesabÄ±nÄ± da dÃ¼n aÃ§tÄ±k.Â