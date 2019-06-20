Son dakika... TÃ¼rkiye iÃ§in tarihi gÃ¼n... TÃ¶rende Ã¶nemli mesajlar

DoÄŸu Akdenizâ€™de Fatih sondaj gemisi petrol ve doÄŸal gaz arama faaliyetlerine devam ederken Kocaeliâ€™nin DilovasÄ± ilÃ§esinde bir limanda bir sÃ¼redir demirleyen Yavuz sondaj gemisi bugÃ¼n petrol ve doÄŸal gaz arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamak iÃ§in yola Ã§Ä±kÄ±yor. Yavuz sondaj gemisinin uÄŸurlama tÃ¶reninde konuÅŸanÂ Enerji BakanÄ± Fatih DÃ¶nmez, "Sondaj Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Temmuz'da baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ±,Â YaklaÅŸÄ±k bin metre su derinliÄŸi ve 3 bin metre sondajla beraber Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±" ifade etti.Â

Bakan DÃ¶nmez'in konuÅŸmasÄ±ndan notlar;

* GÃ¼n gelecek Akdeniz'de, gÃ¼n gelecek Karadeniz'de. Galata Kulesi'nden 36 metre daha uzun sondaj gemimiz. Dinamik pozisyonlama ile 6 metrelik dalgalarda bile devam ediyor. Hem asÄ±l hem de yardÄ±mcÄ± iÅŸlerin yapÄ±labildiÄŸi operasyonlara imkan tanÄ±yor. TÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± uluslararasÄ± kurallara gÃ¶re olacak. Sondaj esnasÄ±nda Ã§evreye ve canlÄ±lara zarar vermeyen Ã§evre dostu bir iÅŸlem ortaya koyacaÄŸÄ±z. AtÄ±k bertaraf sistemini gemimize ekleyerek operasyonlarÄ±mÄ±zÄ± daha Ã§evreci hale getirmiÅŸ olduk.Â

* Fatih gemimizden edindiÄŸimiz uluslararasÄ± iÅŸ becerisine sahip mÃ¼hendislerimiz ile Yavuz denizlere aÃ§Ä±lmaya hazÄ±r. Yavuz Akdeniz'in derinliklerini kazdÄ±kÃ§a Ã¼lkemiz ve bÃ¶lgemiz daha da gÃ¼Ã§lenecek. Yavuz Akdeniz'de istikrar, barÄ±ÅŸ saÄŸlayacak.Â TÃœRKÄ°YE'NÄ°N KARARLILIÄžINA KÄ°MSE ENGEL OLMAYACAK

* ArkasÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±, personelimizi alan Yavuz Karpaz 1 kuyusu iÃ§in DoÄŸu Akdeniz'de baÅŸlayacak. 3300 derinlikle 3 ayda tamamlayacak. 140 personelimiz emek ve bilgilerini milletimizin geleceÄŸi iÃ§in ortaya koyacak. Tek arzumuz hidro-karbon rezervlerini milletimize sunmak. TÃ¼rkiye hiÃ§bir zaman haksÄ±zlÄ±ÄŸa ve emri vakiye gÃ¶z yummayacak.

BU GEMÄ°LERÄ°MÄ°Z KUTLU YÃœRÃœYÃœÅžÃœMÃœZÃœN Ä°LK ADIMIDIR

* Hem kendi haklarÄ±mÄ±zÄ± hem de KKTC'nin haklarÄ±nÄ± savunacaÄŸÄ±z. GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'Ä±n taraftar toplamak iÃ§in AB'nin arkasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nmasÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ durumun vahametini gÃ¶stermektedir. KÄ±brÄ±slÄ± kardeÅŸlerimizin dÄ±ÅŸarÄ±da kaldÄ±ÄŸÄ± her durumun sonu hÃ¼srandÄ±r. BazÄ± bÃ¶lge dÄ±ÅŸÄ± aktÃ¶rleri uyarmak istiyorum. HiÃ§bir sonuca ulaÅŸmayacak illÃ¼zyonlarÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸmeyin.

* HaklarÄ±mÄ±zÄ±n gasp edilmesini asla kabul etmeyeceÄŸiz. Fatih, Yavuz, OruÃ§ Reis birbirinden baÄŸÄ±msÄ±z gÃ¼nÃ¼ birlik politikalar sonucu dahil olmadÄ±. Kutlu bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n ilk adÄ±mlarÄ±dÄ±r.Â

YAVUZ SONDAJ GEMÄ°SÄ°NÄ°N Ã–ZELLÄ°KLERÄ°

TÃ¼rkiye'nin Fatihten sonraki ikinci derin deniz sondaj gemisi. DÃ¼nyada bu gemiden 16 tane var, ikisi TÃ¼rkiye'nin. 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyeti var. Boyu 229,6 metre, 36 metre geniÅŸlikte,130 metre sondaj kulesi uzunluÄŸuna sahip. Yavuz yaÅŸam alanlarÄ±yla da Ã§alÄ±ÅŸanlara konfor sunmakta. Geminin iÃ§erisinde sinema salonu, spor salonu ve dinlenme odalarÄ± ve 4 yataklÄ± mini bir hastane ile tam zamanlÄ± bir doktor mevcut. Gemi daha Ã¶nce Tanzanya, Kenya, Malezya, Filipinler baÅŸta olmak Ã¼zere farklÄ± Ã¼lkelerde gÃ¶rev aldÄ±. Gemide Dynamic Positioning sistemi mevcut. 6 metreye kadar olan dalgalarda sondaj sorunsuz devam edebiliyor. Teknik Ã¶zellikler olarak Fatih sondaj gemisi ile aynÄ± Ã¶zelliklere sahip.