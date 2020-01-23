Son dakika... Varlık Fonu Genel Müdürü'nden çarpıcı sözler: Amacımıza ulaştık
Davos Zirvesi'nin üçüncü günü CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun'a konuşan Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Rouibi'nin Türkiye için görüşleri pozitif. Türkiye Varlık Fonu sorumluluğunun bilincinde. Türkiye şunu başaracak reytinglerin düştüğü süreci bitirdik " açıklamasında bulundu.
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez'in açıklamalarından notlar;
* Dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini bizlerle özel olarak konuştu. Türk ekonomisine inancını dile getirdi.
* İstediğimiz reytinglere ulaşacağız. Çok hızlı şekilde finans merkezi oluşturmalıyız. Yapılacak listemiz o kadar çok ki inanılmaz.
* Bir sürü iş fikri oluşturduk. Önemli olan havada kalmaması. Mesajlarını gönderiyoruz. Bunların takibini yapacağız. Türkiye'yi global anlamda çekim merkezi yapmalıyız.
* Girişimci devletin elini taşın altına koyduğu bir alan düşünüyoruz. Bazı madenlerimizi aktive etmek niyetindeyiz. Kaliteli sermaye yatırımı koyduğumuz bir döneme gireceğiz.
* Bize rakip finansal merkez yok. Fonlama ile ilgili birçok bankayla görüşüyoruz. Türkiye'de ciddi bir ilgi var. Amacımıza ulaştık diyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonuna uygun biçimde 2020'de başlatacağız.
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