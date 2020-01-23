Son dakika... Varlık Fonu Genel Müdürü'nden çarpıcı sözler: Amacımıza ulaştık

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez'in açıklamalarından notlar;

* Dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini bizlerle özel olarak konuştu. Türk ekonomisine inancını dile getirdi.

* İstediğimiz reytinglere ulaşacağız. Çok hızlı şekilde finans merkezi oluşturmalıyız. Yapılacak listemiz o kadar çok ki inanılmaz.

* Bir sürü iş fikri oluşturduk. Önemli olan havada kalmaması. Mesajlarını gönderiyoruz. Bunların takibini yapacağız. Türkiye'yi global anlamda çekim merkezi yapmalıyız.

* Girişimci devletin elini taşın altına koyduğu bir alan düşünüyoruz. Bazı madenlerimizi aktive etmek niyetindeyiz. Kaliteli sermaye yatırımı koyduğumuz bir döneme gireceğiz.

* Bize rakip finansal merkez yok. Fonlama ile ilgili birçok bankayla görüşüyoruz. Türkiye'de ciddi bir ilgi var. Amacımıza ulaştık diyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonuna uygun biçimde 2020'de başlatacağız.