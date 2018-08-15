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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
15.08.2018 - 14:17, Son Güncelleme:

Son dakika... Ünlü yatırımcıdan Türkiye çağrısı: Türk varlıklarına yatırım yapma zamanı

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Son dakika... Ünlü yatırımcıdan Türkiye çağrısı: Türk varlıklarına yatırım yapma zamanı

Ünlü yatırımcı Marc Faber: "Bir miktar Türk hissesi alacağım. Bence Türk varlıklarına yatırım yapma zamanı" açıklamasında bulundu.

 Uluslararası finans piyasalarındaki kriz tahminleriyle yakından tanınan ünlü yatırımcı Marc Faber, Türkiye’nin yeni iş birlikleri konusunda seçenekleri bulunduğunu belirterek, bir miktar Türk hissesi alacağını ve Türk varlıklarına yatırım yapma zamanı olduğunu söyledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan, aynı zamanda “The Gloom, Boom & Doom Report”un yayıncısı ve editörü olan Marc Faber, ABD’nin dış ve ekonomi politikalarının doğru olmadığını belirterek, “Trump dış politikada diplomasi yürütmüyor. Züccaciye dükkanındaki fil gibi. Ona, buna sataşıyor ama ortada hiçbir şeklide diplomasi yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin, son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından, elinde alternatif seçeneklerin olduğunu belirten ünlü yatırımcı, “Türkiye’nin elindeki Trump kartı; NATO. NATO’nun Türkiye’de son derece önemli üsleri var. Uzun vadede Türkiye’nin elinde iki seçenek mevcut; Avrupa ile yakınlaşıp NATO içerisinde kalabilir ya da Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılabilir. Bu Türkiye’nin batıyı terk ettiğine ya da artık daha az ilişki içerisinde olacağına, Rusya ve Çin ile daha fazla ilişki kuracağına işaret eder. Bu Sayın Erdoğan’ın elindeki bir olasılık. Sanıyorum Trump bunun çok gerçekçi bir olasılık olduğunu anlamıyor.” İfadelerini kullandı.

TÜRK HİSSELERİ ALACAĞIM”

Dünyaca ünlü yatırımcı Faber, “Türk hisseleri ABD doları üzerinde değerlendiriliyor. Şu anda alım sınırı içerisindeler. Bir miktar Türk hissesi alacağım, ETF's (Borsa Yatırım Fonu (BYF) olarak ifade edilen Exchange Traded Funds). Şu anda elimde Türk tahvilleri var. Portföyüm içerisinde çok büyük miktarda olmasa da mevcut. Bence Türk varlıklarına yatırım yapma zamanı.” yorumunu yaptı.

Faber,Türkiye’nin ilerleyen dönemde volatiliteden etkilenmemek için ilerleyen dönemde hassasiyetlerini azaltıp, ticaret açığını daraltması ve cari açığı ortadan kaldırması gerektiğini de söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarının dünyayı resesyona sürükleyebileceğinin altını çizen Faber, “Trump’ın etrafındaki ekonomistler ABD’nin ticaret açığının sorumlusunun Çin’den yapılan ithalat olduğuna inanıyor. Çin, ABD’nin azalan rekabet gücünün bir göstergesi. ABD’nin son 20-30 yıldır sermaye yatırımları düşük. Ekonomistler ise büyümenin artırılması için tüketimin artırılması gerektiğine inandı. Bunun sonucu da doğal olarak ticaret açığının artmasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin başlattığı küresel ticaret savaşlarının sonuçlarının yıkıcı olabileceğe işaret eden Faber, “Ticaret savaşları tam bir çılgınlık. Küresel ekonominin zaten yavaşladığı bir dönemde devam ediyor. Örneğin şu anda bakır fiyatlarına bakın; tamamen çökmüş durumda. Bu küresel ekonominin giderek yavaşladığına dair bir işaret. Ben bir resesyona doğru ilerlediğimizi düşünüyorum.” uyarısında bulundu.

 

 

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