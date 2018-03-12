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Son dakika... Ünlü iş insanı Necati Aslan hayatını kaybetti

Hürriyet Haber
12.03.2018 - 21:20 | Son Güncelleme:

Türk ağır sanayisinin öncü isimlerinden İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan, 81 yaşında hayatını kaybetti. 

Türkiye'nin ağır sanayi alanındaki kuruluşlarından İÇDAŞ A.Ş (İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan, bugün öğle saatlerinde yaşlılığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti 

Necati Aslan için Kasımpaşa’daki Büyükpiyalepaşa Camii’nde 13 Mart Salı günü öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacağı öğrenilirken, cenazesi Beşiktaş’taki Ulus Mezarlığı’nda  aile kabristanında toprağa verilecek.

ÇTSO’DAN TAZİYE MESAJI

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO)ÿYönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, Necati Aslan’ın vefatı üzerine bir taziye yayınladı. Semizoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin öncü ve büyük sanayi kuruluşlarından İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş ve diğer grup şirketlerinin kurucu ortağı; Bayram Aslanın ağabeyi, Tacettin Aslanın kardeşi Necati Aslanın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 150 yıllık sanayi geçmişi olan İçdaş ailesinin ülkemize hizmet aşklarına bizzat şahit olduk. Ülke ve Çanakkale ekonomisine yaptıkları katkıların yanı sıra; eğitime, kültüre, spora yaptıkları yatırımlar, sayısız hayır işleri ile gururumuz oldular. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasının da pek çok hizmetinde bizzat veya dolaylı olarak katkıda bulundular. Her zaman; mütevazi kişiliği, Türk sanayiinin ve ülkemiz ekonomisinin gelişimine yaptığı katkılar ve çalışkanlığı ile yad ederek şükranla anacağımız Necati Aslana Allahtan rahmet, ağabeyi Tacettin Aslan ve kardeşi Bayram Aslana , Yönetim Kurulu eski başkanımız sayın Bülend Engine ve tüm İçdaş ailesine, Türk iş dünyasına, şahsım ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası adına başsağlığı diliyorum."

 

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Etiketler: necati aslan , cenaze , İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı , Ekonomi
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