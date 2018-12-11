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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
11.12.2018 - 12:21, Son Güncelleme:

Son dakika... Ünlü iş adamı Ali Raif Dinçkök vefat etti

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Son dakika... Ünlü iş adamı Ali Raif Dinçkök vefat etti

Kimya, enerji, tekstil, gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök (74) vefat etti. Dinçkök, ünlü alışveriş merkezi AK Merkez, Aksa Akrilik gibi bir dizi dev tesisin ortakları arasındaydı.

AKKÖK Holding tarafından yapılan açıklamada, holdingin yönetim kurulu başkanı Ali Raif Dinçkök'ün hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Raif Dinçkök'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada Dinçkök'ün cenazesinin, yarın öğle vaktinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

Ali Raif Dinçkök, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, kısa süre önce kaleme aldığı yazısında Dinçkök'ün kolon kanserine yakalandığını, durumunun ise kritik olduğunu yazmıştı. 

ALİ RAİF DİNÇKÖK KİMDİR

Ali Raif Dinçkök 1944 yılında İstanbul'da doğdu.  Lise öğrenimini Avusturya Lisesi'nde tamamlayan Dinçkök, 1969'da Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.  İş hayatına Akkök Holding'de başlayan ve kariyeri boyunca başarılı çalışmalara imza atan Ali Raif Dinçkök, Akkök Holding'in yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu.

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