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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Çetin AYDIN/İSTANBUL
04.04.2018 - 09:53, Son Güncelleme:

Son dakika: Ünlü inşaat firmasının eski yöneticileri gözaltına alındı

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Son dakika: Ünlü inşaat firmasının eski yöneticileri gözaltına alındı

Kadıköy Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projelerini, mali sorunlar nedeniyle durduran Pana Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, yaşanan süreçten sorumlu tuttuğu şirketin eski ortakları olan üst düzey yöneticileri hakkında savcılığa başvurdu. Başvuru üzerine nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıkları iddia edilen yöneticiler hakkında gözaltı kararı verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 3 kişi aranıyor. Gözaltına alınan isimler arasında Selimoğlu İnşaat’ın eski CEO’su K. C. U. ile şirketin eski yöneticileri Y. O.U. N. T., A. Z., İ. G. bulunuyor.

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz, dizi sektörünün ardından inşaat sektörüne girerek Pana Yapı’yı kurmuş ve kentsel dönüşüm projesine girmişti.

Kadıköy Fikirtepe’de kentsel dönüşüm 6 yıl önce başladı. Raci Şaşmaz’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Pana Yapı, Fikirtepe’de kat karşılığı kentsel dönüşümSon dakika: Ünlü inşaat firmasının eski yöneticileri gözaltına alındı
projesine girdi. İnşaatlar başladı ancak bir süre sonra baş gösteren mali sorunlar nedeniyle iki şantiyede inşaatı durdurmak zorunda kaldı. İnşaatların durması sonucu yaklaşık bin aile mağdur oldu. Firmadan kira yardımı da alamayan hak sahipleri Pana Yapı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Bütün bunlar yaşanırken Raci Şaşmaz’dan yeni bir hamle geldi. Kurtlar Vadisi’nin senaristi, Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, yaşanan süreçten sorumlu tuttuğu, üstlenici firma Selimoğlu İnşaat'ın bazı üst düzey yöneticilerini dolandırıcılıkla suçlayarak savcılığa başvurdu. Şirket tarafından savcılığa sunulan dilekçede, “Şirketlerin içini boşaltarak kendilerine ve yakınlarına fahiş maddi kazanımlar sağlamışlardır” denildi.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI
“Selimoğlu şirketinde yaptırdığım hukuki ve mali denetlemeler sonucu ortaya maalesef vahim bir sonuç çıkmıştır” diyen Raci Şaşmaz suç duyurusuna ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu sonuç üzerine şirketimin eski üst düzey yöneticileri K.U, Y.U. ve N.T. başta olmak üzere nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiş olduğunu düşündüğüm kişiler hakkında emniyete ve savcılığa şikâyette bulundum. İncelemelerde şirketimin ve bize güvenen şahısların nitelikli dolandırılması, güvenin kötüye kullanması suçları başta olmak üzere elde ettiğimiz güçlü bulguları adli makamlarla paylaştık. Şüphelilerin Fikirtepe’de yeni projeler için halen rant peşinde olduklarına dair birtakım bulgular da tespit ettik. Başka kişilerin de mağdur edilmemesi için bu duyuruyu yapma gereği duydum.”

Konutzedelerle gündeme gelen Pana Yapı’dan yeni bir iddia: ‘Şirketi çalışanlar dolandırdı’
Konutzedelerle gündeme gelen Pana Yapı’dan yeni bir iddia: ‘Şirketi çalışanlar dolandırdı’

Raci Şaşmaz’ın başvurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında savcılığın talimatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde harekete geçti. Polis, Selimoğlu İnşaat’ın eski üst düzey yöneticileri ve dolandırıcılık olayına karıştıkları iddia edilen kişilerin adreslerini bastı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 3 kişi aranırken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Bu arada, bu sabah göz altına alınan isimler de bir süre önce Raci Şaşmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. 

Konutzedelerle gündeme gelen Pana Yapı’dan yeni bir iddia: ‘Şirketi çalışanlar dolandırdı’
Konutzedelerle gündeme gelen Pana Yapı’dan yeni bir iddia: ‘Şirketi çalışanlar dolandırdı’
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