Son dakika... Ulaştırma Bakanlığı duyurdu! Avrasya Tüneli'nde fiyat artışı yok
Ulaştırma Bakanlığı Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine ilişkin açıklama yaptı.
Ulaştırma Bakanlığı bugün Avrasya Tüneli İşletmecisi'nin yaptığı açıklamaya netlik kazandırdı. Bakanlık, "Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. 2018 yılında otomobiller için 23,30 lira ve minibüsler için 34,90 lira olarak alınan geçiş ücretleri, aynen devam etmektedir. Avrasya Tüneli’nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan “yeni ücret tablosu” siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır." açıklamasında bulundu.
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