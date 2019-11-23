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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
23.11.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Son dakika: Ulaştırma Bakanı Turhan'dan Kuzey Marmara Otoyolu açıklaması

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Son dakika: Ulaştırma Bakanı Turhan'dan Kuzey Marmara Otoyolu açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "(Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları) İstanbul ile Sevindikli Kavşağı arasını, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi 2020'nin sonunda Akyazı Kavşağı'na kadar bağlayacağız."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti İl binasında gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, "Hızlı tren setlerini ülkemizde yapmak için gerekli çalışmaları başlatıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için Sakarya'ya geldi. Bakan Turhan ziyaretler kapsamında ilk olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Başkan Ekrem Yüce tarafından kapıda karşılanan Turhan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen program sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti İl Başkanlığına geçti. Bakan Mehmet Cahit Turhan burada da incelemelerde bulunarak açıklamalar yaptı.

SİVAS'A KADAR HIZLI TREN HİZMETİ ULAŞTIRACAĞIZ

Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağına 2020'nin sonunda bağlayacaklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Sakarya’mızda ulaşım alt yapısıyla ilgili olarak Kuzey Marmara Otoyolunun Anadolu yakasındaki, doğu kısmındaki çalışmalar hızla devam ediyor. İstanbul ile Sevindikli kavşağı arasını geçtiğimiz kurban bayramında hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi önümüzdeki yılın sonunda 2020’nin sonunda Akyazı kavşağına kadar bağlayacağız. Bu önemli bir hizmet. Biz bir taraftan hükümet olarak bizim ülkemizi, milletimizi çökertmeye, yıpratmaya, bölmeye çalışanlara karşı mücadele ederken hizmet kervanımız devam ediyor. Bizim ülkemizde hızlı tren çalışmaları bizim hükümetimiz zamanında tanıştı. Önümüzdeki günlerde inşallah bu hızlı tren hizmetini daha da yaygınlaştırarak ülkemizdeki insanımızın hizmetine sunmuş olacağız. Önümüzdeki yıl Sivas’a kadar hızlı tren hizmetini ulaştıracağız" dedi.

4 MİLYAR DOLARA YAKIN PROJE

Yüksek Hızlı Tren (YHT) için alternatif yol yaptıklarını ifade eden Bakan Turhan, "YHT hizmetini İstanbul- Ankara arasındaki hizmeti ikinci bir alternatifini de yaptığımız bir finans anlaşmasıyla Adapazarından Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçirerek Halkalı’ya oradan da Kapıkule’ye Avrupa sınırına kadar ulaştırmak için önümüzdeki günlerde bununda ihalesini yapıp inşallah çalışmalara başlayacağız. Çok önemli bir proje. 4 milyar dolara yakın proje. Bunun son anlaşmalarını Çin hükümetinden sağlayacağımız kredi ile yapacağız. Son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde bu kredi anlaşması imzalanınca kazmayı inşallah vuracağız. Hızlı tren teknolojisini de inşallah Adapazarında yerli, yabancı ve özel sektör ortaklarıyla birlikte bugünde arkadaşlarımızdan bilgi alacağım. Bununla ilgili hızlı tren setlerini ülkemizde yapmak için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Hızlı tren setleri önemli bir kısmı artık Sakarya ilinde üretilecek" diye konuştu.

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