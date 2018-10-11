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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
REUTERS
11.10.2018 - 10:08, Son Güncelleme:

Cari denge Ağustos'ta üç yıl aradan sonra ilk kez fazla verdi

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Cari denge Ağustos'ta üç yıl aradan sonra ilk kez fazla verdi

Cari işlemler dengesi Ağustos'ta 2.6 milyar dolar ile üç yıl aradan sonra ilk kez cari fazla verirken, Ocak-Ağustos döneminde cari açık 30.6 milyar dolar oldu. Reuters'ın anketine göre, Ağustos ayında 2.5 milyar dolar cari fazla bekleniyordu

CARİ denge geçen yılın Ağustos ayında 923 milyon dolar, 2017'nin tamamında ise 47.48 milyar dolar açık vermişti. Türkiye ekonomisi en son 2015 yılı Eylül ayında 218 milyon dolar ile cari fazla vermişti.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde cari açık 30.6 milyar dolar olurken, 12 aylık cari işlemler açığı ise Temmuz'daki 54.64 milyar dolardan Ağustos'ta 51.13 milyar dolara geriledi.

TCMB açıklamasında, "Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.07 milyar dolar azalarak 1.28 milyar dolara gerilemesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin 741 milyon dolar artarak 4.63 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur" denildi.

Öte yandan TCMB ödemeler dengesi istatistikleri veri setine, Ağustos 2018 yayınından itibaren "Cari İşlemler Hesabı, Parasal Olmayan Altın ve Enerji Dış Ticareti" tablosu eklediğini duyurdu.

Buna göre altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Ağustos ayında 2.44 milyar dolar fazla vermişken, bu yılın Ağustos ayında 5.11 milyar dolar fazla verdi.

TCMB verilerine göre hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 461 milyon dolar artarak 3.7 milyar dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 67 milyon dolar artarak 675 milyon dolar oldu.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 60 milyon dolar azalarak 737 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 

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