Son dakika... TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten önemli mesajlar
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, ekonomide yaşanan dalgalanmaya karşı geçen Ağustos ayı itibari ile ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin olumlu sonuçlar ortaya çıkardığını kaydetti. TÜSİAD Başkanı Bilecik, reel sektörün yüksek borçluluk oranın ise sorun olmaya devam ettiğini kaydetti.
“TÜSİAD Kurumiçi Girişimcilik Rehberi” toplantısı sonrası Bloomberg HT yayınına katılan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik “Girişimcilik kültürünün daha fazla gelişmesini arzuluyoruz” dedi.
Kur şoklarının yaşandığı Ağustos ayında başta Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin önemli sonuçlar ortaya koyduğunu kaydeden Bilecik, reel sektörün yüksek borçluluk oranın ise sürdüğünü kaydetti.
Bu yıl yüzde 1 büyüme beklediklerini kaydeden Bilecik, enflasyonunun ise yüzde 17 seviyesinde olmasını beklediklerini kaydetti. Teşviklere ilişkin soruya yanıtında ise Bilecik “Teşvikler. Orta ve uzun vadeli ekonomik sıkıntılara yom açar mı düşünülmeli” dedi.
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