Türkiye'nin ilk millet bahçeleri açıldı... Erdoğan'dan önemli mesajlar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırbaşları şöyle:

*AÇILIŞLARINI yapmak üzere bir araya geldiğimiz; Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçelerinin şehrimize, ülkemize milletimize hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

*Ayrıca bu vesileyle resmi açılışlarını yapacağımız Hasan Küçükoğlu Camii ve Halkalı Camii’nin de hayırlı olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Bu güzel eserlerin inşasında emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

SÖZ VERDİK YAPTIK

*Hizmete sunduğumuz millet bahçelerimizde 100 günlük icraat programımızda yer alan taahhütlerimizden birini daha yerine getirmiş oluyoruz. Söz verdik, yaptık. Bitmedi, yapıyoruz yapacağız.

*Başahşehir Millet bahçemiz camiden kapalı otoparka, biyolojik göletten koku bahçelerinde, etkinlik çayırından millet kıraathanesine, bisiklet yollarından oyun alanlarına kadar tüm ihtiyaçlara cevap verecek tesislerle donatılmıştır.



HER TÜRLÜ İHTİYACA CEVAP VERECEK TESİSLER

*Kayaşehir Millet bahçemiz, 350 bin metrekare bir alan üzerinde. Her türlü ihtiyaca cevap verecek tesislere sahip bir projedir. Biz yaparız, onlar konuşur. Bu projede de yürüyüş yollarından seyir terasına, kültür sanat etkinliği için kullanılacak sahneden piknik alanına kadar pek çok tesis bulunuyor.

*Hoşdere Millet bahçemiz 142 bin metrekare. Şu katılımı görünce rabbime hamd ediyorum. Bütün vatandaşlarım burada. 31 Mart’a hazır mıyız?

*Baruthane millet bahçemiz 60 bin metrekare alan üzerinde kurulmuştur. Meyve ağacı, mevsimlik çiçek yanında bu bahçemiz Osmanlı baruthanesi binası ile de tarihi bir kimliğe sahiptir. O tarihi eseri yıktırmadık, sahip çıktık.

*Çırpıcı millet bahçemiz 465 bin metrekare alan üzerinde. Etap etap inşa ediliyor. Bugün tamamlanmış etabının açılışını yapıyoruz.



13 İLDE 33 MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK

*Ayrıca 18 ilimizdeki 33 millet bahçesiyle ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. Hedefimiz her şehrimize en az birer tane millet bahçesi kazandırmaktır. Biz durmuyoruz ya, onlar dedikodu yapıyor. Onlar ne yapılırsa yapılsın karşılarına dikiliyorlar. Biz Kanal İstanbul diyoruz, onlar istemezük diyorlar. Yapacağız, isteseniz de istemeseniz de yapacağız.



BÜYÜKLÜĞÜ 1.5 MİLYON METREKAREYİ BULUYOR

*Millet bahçelerimizin büyüklüğü 1,5 milyon metrekareyi buluyor. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüzde 10 artırmış oluyoruz. İnşallah Atatürk havalimanı sahasındaki millet bahçemizi açtığımızda bu oran daha yükseğe çıkacaktır. Orada bir tane pist bırakıyoruz. Kapalı alanları inşallah fuar alanı haline getiriyoruz. Türkiye’nin en büyük fuar alanını Atatürk Havalimanı’ndaki o kapalı alanlarla yapmış olacağız. Bunun dışında da devasa bir millet bahçesini orada yapacağız. İstanbul daha da güzel olacak.

*Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler.



GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ SEÇİMİ

*Gönül belediyeciliği seçimi olarak görüyoruz. Adını böyle koyduk. Ne yapacağız? Gönülleri fethedeceğiz. Hizmet gerekli ama yeterli değil. Seçim gününe kadar her haneye, her iş yerine ulaşacak, sıkmadık el, fethetmedik kalp bırakmayacağız. Unutmayın, tabiatta renklerin bir dili vardır. Mesela; yeşil renk şifanın, huzurun, güvenin, ferahlığın rengi olarak kabul edilir. O yüzden bizim medeniyetimizde cennetin rengi yeşil, bir bahçe olarak tasavvur edilmiştir. Hep deriz ya “cennet bahçelerinden bir bahçe”

*Yeşil alanları fazla şehirlerde yaşayan insanlar gibi, depresyon gibi en büyük tehditlerden birine daha az maruz kaldıkları görülmektedir.

*Ülkemizi kendi arka bahçeleri haline getirmek isteyenlere her fırsatta gereken cevabı verdik.

*Başka insanların acıları, kanları, emekleri, yeraltı yerüstü zenginlikler üzerinde kurulan refahın tıpkı sırça bir köşk gibi tuzla buz olmaya mahkum olduğuna inanıyoruz. Hem kendi ülkemizde, hem de gönül coğrafyamızın tüm köşelerinde adalet, vicdan ve paylaşım esasıyla hareket ediyoruz.



*Açık ve net söylüyorum. Biz tek parti devrinden beri, milleti aşağılayan, hakaret eden, kendi marjinal yaklaşımını topluma dayatmak isteyen azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak bir ülke değiliz. CHP’nin bu oyununa gelmedik ve gelmeyeceğiz. Kendi kifayetsizliklerini tembelliklerini örtmek isteyenlere meydanı asla bırakmayacağız.

*İşte andı ezbere okumaktan, İstiklal Marşımızın ilk iki kıtasını söylemekten aciz birilerinin milletimizin kafalarını karıştırmasına izin vermeyeceğiz. Utanmadan sıkılmadan bana İstiklal Marşını okuyup okumamaktan bahsediyor. Önce haddini bileceksin. Biz İstiklal Marşıyla Safahat’ı yastık altı kitabı olarak koyduk ve büyüdük. Türkiye’de ne cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e, ne de inancından dolayı herhangi bir vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz. Bunları birbirinin alternatifi değil, hep bir arada olduğu zaman gücümüzü artıran zenginlik olarak görüyoruz. Eleştiri, farklı değerlendirme elbette olacaktır. Türkiye’de hiç kimse eleştirilemez değildir. bu konuda bizim kırmızı çizgimiz terör, kişisel hakların ihlali ve iftiradır.

*Teröristlerin cenazelerine gitmekten geri durmayanlar, teröre, Kobani’ye çanak tutanları, cezaevlerinde gidip ziyaret eden CHP’liler ve diğer siyasi parti mensupları kalkıp da bu ülkede bizim değerlerimize saldıramazlar.

*31 Mart 2019 seçimleri bu ülkeye, bu ülkenin şehirlerine hizmeti geçenlerle, sadece ortak değerlerimizin istismarının yapanların karnelerinin milletimizin önüne çıkacağı gün olacaktır. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Bu 5 millet bahçemiz İstanbullumuza milletimize hayırlı olsun diyorum."







Meclis Başkanı Yıldırım'ın konuşmasında öne çıkan satırbaşları şöyle:

*İNSANLARIMIZ bahçelere hasret kaldı. Bugün açılışını yapacağımız Millet Bahçeleriyle İstanbulluların bahçe özlemi, yeşillik özlemi bir ölçüde giderilecektir. Çok değerli İstanbullular sabırsızlıkla projenin sahibi, fikir babası Cumhurbaşkanımızı bekliyorsunuz.

*Her alanda ihtiyacımızı karşılayacağımız yerlerdir şehirler. Şehirler medeniyetimizin merkezidir. Zaten medeniyet de Medine'den gelmektedir. Bizim bütün gayretimiz de insanlarımıza güzel bir hayat yaşatmak içindir.







İşte Bakan Kurum'un konuşmasında öne çıkan satırbaşları:

*BU bahçeleri bitirdiğimizde İstanbul'a 1 milyon 500 bin metrekare yeşil alan kazandırmış olacağız. Tüm millet bahçeleri yaptığımızda İstanbul'da kişi başına yeşil alan yüzde 10 artacak.

*Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 16 yıldan milli savunmadan ekonomiye, kültürden turizme kadar tüm alanlarda yaşanan gelişmeleri çevre ve şehircilikte zirveye çıkartmakta kararlıyız.

Vatandaşlarımızın hayat standardını yükselten, kimlikli, medeniyet anlayışımıza, yatay mimariye uygun şehirler inşa edeceğiz. Fatih Sultan Mehmet'ten 565 yıl sonra onun emanetini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeniden inşa ediyoruz.



Millet Bahçelerimizi çok kısa süre içerisinde vatandaşlarımızla buluşturan, İBB'ye TOKİ'ye Emlak Konut Genel Müdürlüğü'müze mühendisinden işçisine tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."