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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.08.2018 - 22:55, Son Güncelleme:

Son dakika: Türkiye'den ABD'ye davet

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Son dakika: Türkiye'den ABD'ye davet

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği çalışma yemeğine katıldı. pekcan burada, "Bugün saat 17.40 itibarıyla Dünya Ticaret Örgütünde kendilerini panele davet ettik ve Amerika'ya da panel davetimiz ulaştı" dedi.

İçinden geçilen dönemin, dönüşümü beraberinde getirdiğini ifade eden Pekcan, bu doğrultuda ihracat ve yatırım ilişkileri, teknoloji transferi konularının Türkiye'nin 21. yüzyıldaki ekonomik geleceği için son derece önemli hususlar haline geldiğini vurguladı.

Pekcan, dünya ile ilişkilerin ticaret ile geliştiğine dikkati çekerek, yarın da endüstri 4.0 ile akıllı araçlar ve yeni teknolojilerin dönüştürdüğü küresel ekonomide ilişkilerin yine ticaret ile kurulacağını söyledi. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı olarak yurt dışı temsilcileri ile Büyükelçilerin her daim yakın çalışma arkadaşları olmaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye’nin orta gelirli bir ülkeden yüksek gelirli bir ülkeye dönüşmesi için dünya ile ilişkileri ticari ilişkilerle yönlendirici çalışmaları yapacaklarını belirten Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin, İtalya’dan Doğu ve Güney Asya’ya uzanan geniş coğrafyada Avrupa ekonomisinin bir parçası olarak, Avrupa’nın en dinamik nüfusuna ve üretim potansiyeline sahip ülkesi konumunda olduğunun altını çizdi.

Pekcan, 2009 krizi sonrası, özellikle Kuzey Amerika şirketlerinin yaşadığı karlılığın küresel liderliklerini güçlendirdiğine işaret ederek, "Bu karlılık dünya genelinde yatırımlara dönüşecektir. Bu yatırım pastasından Türkiye olarak özellikle en büyük payı almak zorundayız. Bu yönde yoğun çalışmalarımız da devam etmektedir. " ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin çelik ve alüminyum ihracatına yönelik vergileri artırmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Pekcan, şöyle konuştu: "Bunlarda yüzde 25 ve yüzde 10 olarak uyguladığı vergileri iki katına çıkarmış olmasına hemen karşılıklılık ilkesi gereği cevap verdik ve 22 kalem ithal ürünümüzde toplam 533 milyon dolarlık vergiye tekabül eden yaptırımlarımızı bugün itibarıyla duyurduk. Bugün saat 17.40 itibarıyla Dünya Ticaret Örgütünde kendilerini panele davet ettik ve Amerika'ya da panel davetimiz ulaştı. Böylece DTÖ'de dava sürecini başlatmış olduk. Bugün yapmamız çok önemliydi, çünkü Dünya Ticaret Örgütü ayda iki kere toplantıya giriyor, eğer bugün yetiştiremeseydik 15 gün daha bekleyecektik. Hemen hareketimizi yönlendirmiş olduk."

 

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