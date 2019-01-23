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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
23.01.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye ile KKTC arasında çok önemli 'ehliyet' anlaşması

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Son dakika... Türkiye ile KKTC arasında çok önemli 'ehliyet' anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC hükümeti arasında ulusal sürücü belgelerinin sürüş ehliyetlerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimi anlaşması; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından imzalandı.

TÖREN konuşan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan şunları söyledi:

"KKTC ve Türkiye arasında çok önemli bir adım atıyoruz bugün. KKTC sürüş ehliyetleri ile Türkiye Cumhuriyeti sürüş ehliyetinin, özellikle Türkiye'de eğitim, öğretim amacıyla bulunan KKTC vatandaşlarının; aynı şekilde KKTC'de bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sürüş ehliyetlerinin çevrilmesine yönelik bir anlaşma.

Bu anlaşmayla son derece iyi ilişkiler içinde olan et ile tırnak içinde olan; yavru vatan-ana vatan ilişkilerinin pekiştirilmesi ve mağduriyetin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz."

Son dakika... Türkiye ile KKTC arasında çok önemli ehliyet anlaşması

Anlaşma İçişleri Bakanı Soylu ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan arasında imzalandı. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şunları kaydetti:
"Özellikle ben de sayın bakanın ülkemizde bulunmasından ve nihayete erdirdikleri bu anlaşmanın imzalanması aşamasına gelmesinden büyük bir mutluluk duyuyorum.

Hem KKTC'deki vatandaşlarımız, hem Türkiye'deki vatandaşlarımızın karşılıklı olarak her iki noktadan özellikle bu ehliyet konusunda karşı karşıya kaldıkları mağduriyet böylece giderilmiş oldu.

Ve her iki tarafta da bir ehliyet değişimi söz konusudur, karşılıklı tanıma söz konusudur.

İnanıyorum ki yakın zamanda da hem KKTC Meclisi'nde hem TBMM'de imzaladığımız anlaşma geçerek, hem bizim orayla ilişkili vatandaşlarımız karşılıklı olarak bu mağduriyet giderilecektir."

 

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