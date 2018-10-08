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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.10.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye Bankalar Birliği'nden çok önemli tavsiye kararı

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Son dakika... Türkiye Bankalar Birliği'nden çok önemli tavsiye kararı

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) tavsiye niteliğindeki kararına göre, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanlar vadesi gelen taksitleri 24'aya kadar vadelendirebilecek. TBB'nin bu kararı üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadele programı yarın açıklanacak. TBB'nin reel sektör kararı çok önemli" açıklamasında bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 30 Nisan 2019'da vadesi dolacak spot ve taksitli krediler belli şartları taşımak kaydıyla 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecek.

Açıklamada sözkonusu şartlar şöyle sıralandı:

"Risk grubu bazında, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL'nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL'ye ulaşan) işletmelerden; bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan, kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada yapılandırılmamış, nakit akış dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan ancak kredilerinin yeniden vadelendirilmesi halinde, borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanarak işletme sermayesini güçlendireceği kanaati oluşanlarla sınırlı olmak..."

TBB'nin açıklamasında yönetim kurulunun Yeni Ekonomik Programı görüştüğü belirtilerek, buna göre, risklerin göreli olarak düştüğü, para ve sermaye piyasalarında oynaklığın azaldığı, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların beklentilerinde iyileşme başladığı da ifade edildi.

 

BAKAN ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) kararı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan da açıklama geldi. Bakan Albayrak;  "Bankalar Birliği’nin, reel sektörümüzün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını çok önemli görüyorum. 15 milyon TL’nin altındaki borçlar, 6 ay ödemesiz 24 aylık vade ile yapılandırılacak. Bu kararı alan Bankalar Birliği’ne teşekkür ediyorum. İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve işbirliği ile zor süreçlerin üstesinden geldik. Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız" açıklamasında bulundu. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (08.10.2018)
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