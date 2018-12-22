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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
22.12.2018 - 10:15, Son Güncelleme:

Son dakika... Türk Telekom'dan çok önemli 'devir' açıklaması

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Son dakika... Türk Telekom'dan çok önemli 'devir' açıklaması

Türk Telekom'dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) önemli bir açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ojer Telekom'un Türkiye'deki bazı bankalara olan borcu nedeni ile yüzde 55 hissenini devri yapıldı.

KONUYA ilişkin Türk Telekom'dan KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz hissedarlarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin, Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de (Türk Telekom) bulunan yüzde 55 oranındaki hissesinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı SPV (özel amaçlı şirket) aracılığıyla devralınması süreci ile ilgili şirketimiz tarafından kamuyu aydınlatma platformunda 15.08.2018, 17.08.2018 ve 29.08.2018 tarihlerinde açıklamalar yapılmıştı. Söz konusu açıklamalarda, bu konuda şirketimize herhangi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyunun bilgilendirileceği bildirilmişti" denildi.

Açıklamanın devamında ise "Bu kapsamda, OTAŞ'a ait Şirketimiz hisselerinin devri ile ilgili olarak, Şirketimize, Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi uyarınca yapılan bildirime istinaden, Şirketimiz sermayesinin yüzde 55'ini oluşturan A Grubu hisselerinin tamamı söz konusu açıklamalarda bahsi geçen özel amaçlı şirket, Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'ye (LLY) devredilmiştir. LLY, Türk Ticaret Kanunu'nun 499. maddesi uyarınca Şirketimiz pay defterine yeni hissedar olarak kaydedilmiştir" denildi.

YÜZDE 55 LEVENT YATIRIM'DA

Devir ile birlikte Türk Telekom'da ortaklık yapısı şöyle değişti: Levent Yapılandırma AŞ: Yüzde 55, Hazine ve Maliye Bakanlığı yüzde 25, Türkiye Varlık Fonu yüzde 6.68, halka açık yüzde 13.32...

DEVRALAN ŞİRKET EXSA EXPORT'A AİT
İstanbul Ticaret Odası sicil kayıtlarına göre Levent Yatırım AŞ Nisan 2018'de kuruldu. 50 bin TL sermayeli şirketin adresi Sabancı Center'da bulunuyor. 15 Kasım tarihli sicil gazetesine göre Levent Yatırım AŞ'nin yüzde 100 hissesi Exsa Export San. Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ'ye ait. 234 milyon TL sermayeli Exsa Export şirketi ise 2005 yılında kuruldu. 

Üç bankadan Türk Telekomda anlaşma açıklaması
Üç bankadan Türk Telekom'da anlaşma açıklaması
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.12.2018)
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