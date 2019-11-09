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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
09.11.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Son dakika... Türk mutfak devi Öztiryakiler'e Japon ortak

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Son dakika... Türk mutfak devi Öztiryakiler'e Japon ortak

Endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe dünyanın en büyük üç firması arasında yer alan Japon Hoshizaki Corporation, sektörün Türkiye'deki en büyük firması Öztiryakiler’e yüzde 28.6 oranında ortak oldu. Öztiryakiler'den yapılan açıklamada, dünya genelinde 51 grup şirketi ve yaklaşık 13 bin çalışanı olan Hoshizaki Corporation ile varılan anlaşmanın Japon devinin Türkiye'ye ve kendilerine olan güveni gösterdiği belirtilirken, "Hoshizaki’den gelen talep üzerine bu ortaklığı gerçekleştiriyoruz. Hoshizaki ve Öztiryakiler sinerjisi şirketimizin hızlı büyümesine ivme katacaktır." denildi.

Türkiye’nin lider endüstriyel mutfak ekipmanları üreticisi Öztiryakiler, merkezi Japonya’da bulunan ve sektörün dünyadaki en büyük üç firmasından birisi olan Hoshizaki Corporation ile yüzde 28.6 oranında ortak olmak için anlaşmaya vardı.

Konu ile ilgili olarak Öztiryakiler'den yapılan açıklamada, dünya genelinde 51 grup şirketi ve yaklaşık 13 bin çalışanı olan dünya devi ile yapılan ortaklık anlaşmasının hem Türkiye hem de Öztiryakiler açısından çok önemli olduğunun altı çizildi ve Hoshizaki’nin Türkiye’ye, Türk ekonomisine ve Öztiryakiler’e duyduğu güvenin kendileri için gurur kaynağı olduğu belirtildi.

"ÖZTİRYAKİLER'İN İSMİ VE İŞ YAPIŞ ŞEKLİ DEĞİŞMEYECEK"

Japon Hoshizaki Corporation ile varılan anlaşma uyarınca Öztiryakiler’in mevcut yönetim yapısında bir değişiklik olmayacak, şirketin ismi ve iş yapış şekli aynı kalacak. İki firma arasında yapılan ortaklık anlaşmasında, Öztiryaki ailesinin yönetime olan katkısı, tecrübeleri ve işindeki başarısının değişmez bir değer olarak koruyarak iyileştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Öztiryakiler olarak, gelişen ve globalleşen dünyada daha kaliteli, daha hızlı ve verimli üretim yapmak, yenilikler tasarlamak ve büyük yatırımlara imza atmak için Hoshizaki’den gelen talep üzerine bu ortaklığı gerçekleştiriyoruz. Hoshizaki ve Öztiryakiler sinerjisi şirketimizin hızlı büyümesine ivme katacak. Hoshizaki ile çok daha geniş bir coğrafyada rekabet üstünlüğü elde edeceğimize inanıyoruz." denildi.

Son dakika... Türk mutfak devi Öztiryakilere Japon ortak

"AVRUPA'DA PAZAR PAYINI ARTIRACAK"

Hoshizaki'den yapılan açıklamada ise Öztiryakiler'in yüksek kaliteli, rekabetçi ürünler ve üretim sistemleri sunabilmesinin yanında Orta Doğu, Avrupa ve Afrika ülkelerindeki geniş satış kanalları sayesinde yüksek büyüme ve karlılık potansiyeli sunan bir değer olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Şirketin mevcut yönetimi Orta Doğu, Afrika ve Avrupa pazarları hakkında derin ve geniş bilgileriyle büyümesini sürdürmeye devam ederken Öztiryakiler’e yatırım yapacağız. Böylelikle Avrupa'daki ürünlerimiz için pazar payımızı artırmayı ve buzdolabı imalatıyla Öztiryakiler ile sinerji yaratmayı hedefliyoruz. Ayrıca ürün geliştirme, ürün çeşitliliği ve fiyat rekabetçiliğinin yanı sıra üretkenliği ve artırılmış kaliteyi desteklemeyi umuyoruz.” denildi.

130 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

1958 yılından bu yana bir aile şirketi olarak faaliyet gösteren Öztiryakiler toplam 140.000 m² üretim tesisine, 1.300 çalışana ve 5 bine yakın ürün çeşidine sahip. 130 ülkeye ihracatı ile sektöründe lider olan Öztiryakiler, Türkiye’de ve dünyada anahtar teslim proje üreticisi konumunda bulunuyor. Şirket dünyada 106 satış ve 83 satış sonrası servis hizmet noktası ile global tanınmış markalar arasında yer alıyor. Orta Doğu, Avrupa, Afrika, Asya ve Güney Amerika kıtalarında satış kanallarıyla ihracatta hızlı bir büyüme gösteren Öztiryakiler'in yönetimi tümüyle Öztiryaki Ailesi’ne ait.

1947'de kurulan Japonya merkezli Hoshizaki Corporation, dünya genelinde toplam 51 grup şirketi ve 12 bin 982 çalışanı ile faaliyet gösteriyor. Dünyada sektörünün en büyük ilk üç firmasından birisi olan Hoshizaki'nin hisseleri Japon borsasında işlem görüyor.

Japonya dışında faaliyetlerini genişletmek konusunda proaktif bir yaklaşım içerisinde olan Hoshizaki, gelecekteki büyümenin anahtarı olarak, satışları ve pazar payını arttırmak amacıyla şirketin halihazırda takip ettiği gelişmiş ülkelere ek olarak büyümekte olan ekonomileri de hedefliyor.

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