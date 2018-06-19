Son dakika... Turcoin dolandırıcılığında flaş gelişme!
Hürriyet'in dün gündeme getirdiği son titan skandalının ardından bugün operasyon için düğmeye basıldı. Hipper AŞ'nin kurucusu Muhammed Satıroğlu Eskişehir'deki evinde kaçma hazırlığındayken otoparkta yakalandı! Sadun Kaya ise Kocaeli'nde gözaltına alındı.
Eskişehir'de dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli Muhammet Satıroğlu, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Turcoin Hipper AŞ şirketine yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırıldığı iddia edilen Muhammet Satıroğlu'nu kaçma hazırlığındayken otoparkta yakalandı. Şirketin diğer ortağı Sadun Kaya ise Kocaeli'nde gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 73 bin 300 lira, 600 dolar, 7 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet harddisk, 1 adet ruhsatsız silah, 35 adet 9 çarpı 19 milimetre çapında MKE yapımı ve farklı marka fişek, 14 adet Turcoin ibareli sembolik reklam amaçlı hazırlanmış metal obje, farklı bankalara ait dekontlar ve şirkete ait çok sayıda doküman ile 2012 model marka lüks araç ele geçirildi.
8 AY ÖNCE KURULDU
Çiftlik Bank skandalının yankıları sürerken, batan son ‘titan saadet zinciri’ne ilişkin haber Eskişehir’den geldi. Geçen yılın başında 1 milyon TL sermayeli Hipper AŞ (Hipper Bilgi Sist. ve Yatırım AŞ) adı ile bir şirket kuruldu. Muhammed Satıroğlu’nun (24) yüzde 51, Sadun Kaya’nın yüzde 49 hissedar olduğu şirket, yerli kripto para olarak lanse edilen Turcoin ile gündeme geldi. Ancak, şirket hiçbir zaman BDDK tarafından lisans verilen elektronik para ve ödeme kuruluşlarının arasında yer almadı. Şirkete ilişkin yapılan tanıtım ve sunumlarda, Kocaeli’nde dev bir coin tesisi kurulduğu yönünde paylaşımlarda da bulunuldu.
SAADET ZİNCİRİ MODELİ
Ancak sistem, tipik saadet zinciri mantığı faaliyet gösteriyordu. Sisteme üye kazandırmak için çeşitli vaatlerde bulunuldu. Paylaşılan kazanç tablosuna göre sisteme 1500 TL’lik paket alınarak da üye olunabildi, 46 bin 500 TL’lik paket alınarak da… Alınan her bir paket için de belli bir aylık veya yıllık kazanç elde edilebildiği belirtildi. Yapılan açıklamalara göre örneğin 15 bin TL’lik paket alan kişinin aylık kazancı 2 bin 500 TL olurken, en yüksek tutarlı paket olan 46 bin 500 liralık paket alan kişinin aylık kazancı ise 7 bin 750 lira olacağı belirtildi.
ÜYELER ORTADA KALDI
Yeni katılanların parası ile eskilerin parasının ödendiği sistem iki hafta kadar önce tıkandı. Üyelere ödeme yapılamadı. Şirket merkezine ulaşamayan çok sayıda üye, dolandırıldıkları iddiası ile paylaşımlarda bulunuyor. Bazı üyelerin, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıkları öğrenildi.
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