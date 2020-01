Son dakika... Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı

Küresel piyasaların gözü Ocak 2020 ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrilmişti. FED bu akşam TSİ 22:00'da faiz kararını açıkladı. Fed kararında faizleri değiştirmediğini duyurdu ve politika faizini yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı.

Fed, rezerv fazlasına ödenen faiz olan IOER'i ise 5 baz puan artırarak yüzde 1.60 seviyesine çıkarttı. Toplantı karar metninde, politika duruşunun uygun olduğu, repo operasyonlarının en az Nisan ayı boyunca süreceği vurgulanırken işgücü piyasasının güçlü, ekonominin ılımlı hızda büyüdüğü belirtildi. Tüketimin ılımlı olduğu, yatırımların ve ihracatın zayıf olduğu, bunun yanında hanehalkı harcamalarının ılımlı arttığı açıklandı.

İstihdam kazanımlarının güçlü, işsizliğin düşük kalmaya devam ettiği belirtilen metinde, genişlemenin sürmesi için politikanın uygun olduğu, piyasa bazlı enflasyon ölçümlerinin düşük kaldığı, manşet ve çekirdek enflasyonun yüzde 2'nin altında kalmaya devam ettiği kaydedildi.

FED'DEN SÜRPRİZ YOK

İntegral Yatırım Seda Yalçın Özer, "Fed piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini değiştirmedi ve %1.50-1.75 aralığında sabit bıraktı. Piyasalar açısından sürpriz bir karar değil. Dolayısıyla piyasadaki ilk tepkilerde oldukça sınırlı hareketler izleniyor. 2020 yılının ilk faiz kararı oy birliği ile alındı.

Fed’in karar metninde bir önceki toplantı metinlerinde olduğu gibi istihdam piyasasının güçlü olduğu ve enflasyonun hala hedefinin altında kaldığı tekrarlanmış. 2019 yılının son toplantısında yayımlanan karar metniyle bu karar metni arasında çok az değişiklik olduğu dikkat çekiyor. Aralık ayı karar metninde hanehalkı harcamaları için güçlü ifadesi ılımlı olarak değiştirilmiş. İşletme sabit yatırımlarının ve ihracatın zayıf olmaya devam ettiği ifadeleri korunmuş. Gecelik repo operasyonları en azından Nisana kadar devam edeceğini, global gelişmeleri ve enflasyonu takip ettiklerini belirti.

Fed'in rezerv fazlasına ödenen faiz olan IOER'i yüzde 1,55'ten 1,6'ya ve ters repo faizini yüzde 1,45'ten 1,50'ye yükseltti. Bu en dikkat çeken gelişmelerden bir tanesi olmuş denilebilir. Bunun dışında Fed kararında oyun değiştirici önemli bir gelişme yok gibi görünüyor.

Şimdi gözler TSİ 22:30’da konuşma yapacak Fed Başkanı Powell’da olacak. Muhtemelen soru cevap kısmında Çin’de yankılanmaya devam eden corona virüsünün etkilerinin artamaya devam etmesi halinde para politikası adımlarına ilişkin sorular gelecektir. Piyasa bu cevaba göre şahin ya da güvercin algı oluşturabilir.

Karar metninin ardından son altın 1570 dolardan 1572dolara oldukça sınırlı hareket etti. Euro/Dolar’da önemli bir değişiklik bulunmuyor. 1.10 seviyesinde inatçı hareketler var. DolarTL kurunda işlemler 5.96’nın üzerinde geçmekte. Piyasa Fed kararını yatay karşıladı denilebilir. Gözler Powell’ın konuşmasında olacak."

DOLAR NE DURUMDAYDI?

Dolar/TL güne 5.94’le başladı. Gün sonunda 5.96 seviyesine geldi. 6.55 bandında güne başlayan Euro/TL ise, 6.56 seviyesini gördü. Euro/Dolar bandı ise gün içinde 1.10 seviyelerinde seyretti.

TRUMP'TAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Bankaya faiz indirimi çağrısında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fed'in faizleri, çok daha düşük olan diğer ülkelerle rekabetçi hale getirmek için düşürmesi gerektiğini belirterek, bunun ardından borç ödemeye ve yeniden finanse etmeye odaklanacaklarını söyledi. Analistler, Fed yetkililerinin faiz indirimi beklentilerine bakıldığında yüzde 12 gibi düşük bir ihtimal bulunduğunu aktararak, son dönemde gelen pozitif makroekonomik verilerin ardından bankanın faiz konusunda "bekle-gör" politikasını izlemeye devam edeceğini öngördüklerini bildirdi.

The Fed should get smart & lower the Rate to make our interest competitive with other Countries which pay much lower even though we are, by far, the high standard. We would then focus on paying off & refinancing debt! There is almost no inflation-this is the time (2 years late)!