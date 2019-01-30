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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
30.01.2019 - 22:00, Son Güncelleme:

Son dakika... Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı! İşte tam metin…

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Son dakika... Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı! İşte tam metin…

ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece faiz kararını açıkladı. Fed faiz kararı ne oldu, açıklanmanın ardından dolar ne tepki verdi, işte detaylar…

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı.

FED'in bu akşam TSİ 22:00'da açıkladığı kararda faiz artırımı yapmadığını duyurdu.

FED İÇİN 2019 TAHMİNLERİ NELER?

Fed bu akşam ekonomistlerin beklediği yönde faiz artırmama kararı aldı. Fed için görüşler 2019 yılı için ise 3 faiz artışı yönünde. 

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Gün içerisinde en yüksek 5,3245 seviyesine kadar çıkan dolar, Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısındaki beklentiler üzerine düşüş trendine girerek 5,2620 seviyesine kadar gevşedi. Dolar Fed kararı öncesinde de 5,26 seviyesinde seyrediyordu. İlk tepki Türk Lirası'nda güçlenme oldu. Dolar 5,24'e kadar geriledi. 

2018’DE 4 FAİZ ARTIŞI YAŞANDI

Fed, Jerome Powell’ın göreve başlamasıyla 2018 yılı içinde 4 kez faiz artırımına gitmişti. 21 Mart’ta Powell’ın göreve gelmesiyle ilk faiz artışını gerçekleştiren Fed, ardından 13 Haziran’da bir sonrakini 26 Eylül’de ve son olarak 19 Aralık’ta 25’er baz puan artışlarla 1,25-1,50 baz puan faiz oranlarıyla başladığı yılı, 2,25-2,50 baz puanla tamamlamıştı.

TARİHFAİZ ARTIŞ ORANIFAİZ
21 Mart25 Baz Puan1,50-1,75
13 Haziran25 Baz Puan1,75-2,00
26 Eylül25 Baz Puan2,00-2,25
19 Aralık25 Baz Puan2,25-2,50

Son dakika... Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı İşte tam metin…

TRUMP GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ 6 KEZ ARTIRILDI

Bugün gerçekleşen faiz artırım açıklamasıyla yıl içinde faizleri 4. kez artırmış olan Fed, ilk faiz artışını 21 Mart tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın ilk açıklamalarıyla yapmıştı. Bu açıklamada Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.

Fed, 1 Ağustos'tan önceki para politikası toplantısını 13 Haziran tarihinde gerçekleştirmiş, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltmişti.

Birinci faiz artırımı ise 26 Eylül tarihinde 25 baz puan ile yapılmıştı. Böylelikle politika faizi yüzde 2.00-2.25 aralığına çıkarılmıştı. 2018 yılında böylelikle 16 Fed üyesinin 12’sinin beklediği gibi 4 faiz artırımı gerçekleşmiş oldu.

Fed 2015 Aralık’ta sıkılaştırma döngüsüne girmiş bu noktada önlemler almaya başlamıştı. Sıkılaştırma döngüsüne girdiğinden beri Fed, 9. kez faiz artırımı yapmış oldu. Aynı zamanda Fed ABD Başkanı Trump, Ocak 2017’de göreve geldiğinden beri 6 kez faiz artırdı. 

Son dakika... Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı İşte tam metin…

2018’İN SON FED’İNDE TRUMP UYARMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 2018’in 18 Aralık tarihinde gerçekleştirilen son Fed toplantısı öncesinde uyarıda bulunmuştu. Trump, Amerikan Merkez Bankasına (Fed) “bir yanlış daha yapmadan piyasaları hissetmesi” çağrısında bulunmuştu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fed’in piyasalardaki likiditeyi daha da azaltmaması gerektiğini savunan Trump, “Fed’deki insanlar bir yanlış daha yapmadan bugün Wall Street Journal’da yayımlanan makaleyi umarım okurlar. Ayrıca, piyasadaki likiditeyi şu anda olduğundan daha düşük hale getirmezler. 50 milyarlık varlık azaltımını durdurun. Sadece anlamsız rakamları takip etmek yerine piyasaları hissedin. İyi şanslar!” ifadelerini kullanmıştı.

Trump Fed'in tutumuyla ilgili yine Twitter adresinden uyarıda bulunmuş, “Fed’in çok güçlü dolar ve fillen sıfır enflasyona, dünyanın patlak verdiği bir ortama rağmen yeniden faiz artırmayı değerlendirmesi inanılmaz. Paris yanıyor, Çin aşağı yuvarlanıyor. Zafere kenetlenin” demişti.

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