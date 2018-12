Son dakika... Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı! İşte tam metin…

Uluslararası piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın da 'Faiz artırımı yapmayın' uyarılarında bulunduğu ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı. FED'in bu akşam TSİ 22:00'da açıkladığı kararda 25 baz puan artış ifade edildi. Böylelikle faizler yüzde 2.25-2.50 aralığına yükselmiş oldu. Böylelikle Fed, yıl içinde dördüncü kez, Trump göreve geldiğinden beri ise altıncı kez faiz artırımına gitmiş oldu.

Fed'in faiz artırım kararı ise Fed üyelerinden 10'a 0 oyla alındı. Diğer yandan piyasaların gözü Fed’in vereceği 2019 yılına dair mesajlardaydı.

İşte Fed'in toplantı sonrası mesajları;

2019 YILI İÇİN FAİZ ARTIRIMI TAHMİNİ 3'TEN 2'YE İNDİ

Piyasada dikkatler beklenen faiz artırımından çok politika yapıcıların 2019 yılındaki sıkılaştırma temposuna ilişkin tahminlerinde değişiklik olup olmayacağı üzerinde yoğunlaşmıştı. Fed yetkililerinin 2019 yılı için faiz artırımı tahmini 3'ten 2'ye indi. Fed'in Aralık toplantısı öncesinde yetkililerin faiz patikasına ilişkin (Eylül) tahminlerini gösteren noktasal grafikte medyan beklentisi 2019 için üç faiz artırımını işaret ediyordu.

Fed'in açıklamasında risklerin önemli ölçüde dengeli olduğu belirtilirken ekonomik faaliyetlerin güçlü bir şekilde arttığına ve istihdam artışının güçlü olduğuna dikkat çekildi. Harcamalardaki artışın güçlü, yatırımların ılımlı olduğu belirtildi. Fed'in nötr fonlama faizi yüzde 3'lük önceki tahminden yüzde 2.8'e geriledi. Nötr faiz tahminlerinin aralığı ise değişmeyerek yüzde 2.5 - 3.5 oldu. Yetkililerin medyan tahminlerine göre fonlama faizine ilişkin beklenti 2019 için yüzde 2.9, 2020 için yüzde 3.1, 2021 için yüzde 3.1 oldu. Açıklamada, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin bir miktar değiştiği ifade edildi. Manşet enflasyon ve çekirdek enflasyonun yüzde 2 civarında kaldığının altı çizildi.

FED BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Fed'in Aralık toplantısından yapılan açıklamaya göre banka büyüme tahminlerini düşürdü. Buna göre bankanın 2019 büyüme tahmini yüzde 2.5'ten yüzde 2.3'e indi. 2019 yılına ilişkin PCE enflasyon beklentisi de yüzde 2'den yüzde 1.9'a geriledi. 2019 sonu işsizlik tahminiyse değişiklik göstermeyerek yüzde 3.5 seviyesinde kaldı. Uzun vadeli işsizlikte medyan beklentisi yüzde 4.5'ten yüzde 4.4'e düştü.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Powell'ın açıklamalarından notlar;

Powell, noktasal grafikteki daha düşük faiz patikasının ekonomiyi destekleyeceğini belirtti. Enflasyonun yılı beklenenden daha düşük tamamladığının altını çizen Powell, "Enflasyon beklediğimizden daha düşük bir noktaya geldi" dedi. Enflasyon trendinin FOMC yetkililerinin ileriye dönük sabırlı olmasına izin verdiğini vurgulayan Fed Başkanı, "Kararlarımızı nesnel bir şekilde vermeyi sürdüreceğiz." dedi. Washnigton'da konuşan Fed Başkanı, finansal koşulların sıkılaştığını ifade etti ve gelişmelerin görünümü temel olarak değiştirmediğini belirtti. Powell, projeksiyonların ılımlı ölçüde daha düşük bir fonlama patikasını işaret ettiğini belirtti. "Politika düşünceler bizim kararlarımızı etkilemedi" diyen Fed Başkanı, sözlerine "Biz Fed'iz ve görevimizi yapmaya devam ediyoruz" diye devam etti.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Haftanın ilk 2 işlem gününde 5.33 - 5.39 bandında dalgalanan Dolar/TL yeni güne düşüşle başladı. Daha sonra hafif artışla 5.35'e yükselen kur akşam saatlerinde en düşük 5.21'i gördü. Dolar endeksi de düşüşünü hızlandırdı ve yüzde 0.5 düşüşle 96.072'ye indi. Dolar/TL kuru Fed öncesi yüzde 1,39'luk düşüşle 5,2712'yken Fed sonrası 5,2867 bandında seyrini sürdürüyor.

TRUMP'TAN 'FAİZ ARTIRMAYIN' UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankasına (Fed) “bir yanlış daha yapmadan piyasaları hissetmesi” çağrısında bulunmuştu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fed’in piyasalardaki likiditeyi daha da azaltmaması gerektiğini savunan Trump, “Fed’deki insanlar bir yanlış daha yapmadan bugün Wall Street Journal’da yayımlanan makaleyi umarım okurlar. Ayrıca, piyasadaki likiditeyi şu anda olduğundan daha düşük hale getirmezler. 50 milyarlık varlık azaltımını durdurun. Sadece anlamsız rakamları takip etmek yerine piyasaları hissedin. İyi şanslar!” ifadelerini kullandı.

I hope the people over at the Fed will read today’s Wall Street Journal Editorial before they make yet another mistake. Also, don’t let the market become any more illiquid than it already is. Stop with the 50 B’s. Feel the market, don’t just go by meaningless numbers. Good luck!