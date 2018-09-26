Son dakika... Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı! İşte tam metin…
ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece faiz kararını açıkladı. Fed faiz kararı ne oldu, açıklanmanın ardından dolar ne tepki verdi, işte detaylar…
Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı. Fed 25 baz puan artışla politika faizini yüzde 2.00-2.25 aralığına çıkardı. Böylelikle bu artırım Fed'in 3. faiz artırımı oldu.
4. FAİZ ARTIRIMI BEKLENİYOR
Fed yetkililerinin 2018'de toplam 4, 2019 yılında ise 3 faiz artırımı tahmin ediyor. Piyasada dikkatler büyük ölçüde beklenen faiz artırımından daha çok Fed politika yapıcılarının 2018 Aralık ve özellikle 2019 yıllarına ilişkin projeksiyonları üzerindeydi.
Fed açıklamaları;
FAİZ ARTIŞI AÇIKLAMALARI;
* Fed 2019'da 3 faiz artışı bekliyor. 16 Fed üyesinden 12'si 2018'de 4 faiz artışı bekliyor.
* Fed para politikasına ilişkin "destekleyici" ifadesini karar metninden çıkardı.
* Fed, ekonomik görünüme dair risklerin kabaca dengeli olduğunu tekrarladı.
İŞ GÜCÜ PİYASASI GÜÇLENDİ MESAJI
* Enflasyon yüzde 2 yakınında seyretmeye devam etti. Enflasyona dair beklentiler çok az değişti.
* Fed iş gücü piyasasının güçlendiğini tekrarladı.ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü olduğunu kaydetti.
* Fed'in medyan politika faizi beklentileri 2020 ve 2021 sonunda %3.4 oldu. Uzun vadeli medyan faiz beklentisi Haziran'daki %2.9'dan %3.0'e çıktı
* Fed ABD ekonomisinin 2019'da %2.5 büyümesini öngörüyor. 2018 büyüme beklentisini %2.8'den %3.1'e yükseltti.
* Fed'den kademeli faiz artışları ekonomik genişlemeyle uyumlu mesajı.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları;
Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in Eylül ayı para politikası toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
ABD ekonomisinin güçlü olduğunu ve büyümenin sağlıklı bir patikada ilerlediğini belirten Fed Başkanı, bununla birlikte iyi verilerin her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmediğini ifade etti.
"NORMALLEŞME FAYDALI OLACAKTIR"
Para politikasında normalleşmenin faydalı olacağını söyleyen Powell, kademeli faiz artırımlarının ekonomide sürdürülebilirliği sağladığının altını çizdi.
Genel büyüme görünümünün olumlu olduğuna dikkat çeken Powell, "Mali sistemin bugün daha güçlü olduğuna güvenim tam" şeklinde değerlendirmede bulundu.
"EKONOMİDE SÜRPRİZLER OLABİLİR"
Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) enflasyonun yüzde 2 seviyesine yakın kalmasını beklediğini belirtti ve ekonomik görünüme ilişkin risklerin dengeli olduğuna vurgu yaptı. Buna karşın Fed Başkanı, enflasyonun "çeşitli nedenlerle" yüzde 2'nin üstüne veya altına gelebileceğini belirterek "ekonomide sürprizlerin olabileceğini" söyledi.
Powell, "Destekleyici ifadesini kaldırdık fakat faiz artırımı patikasını değiştirmedik." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed ile ilgili açıklamalarına değinen Powell, "Kararlarımızda siyasi unsurları dikkate almıyoruz." dedi. Fed Başkanı, mevcut faiz oranlarının ekonominin gücünü gösterdiğini ifade etti.
Tüketici ve yatırım harcamalarının beklenenden hızlı arttığını ifade eden Powell, "İş gücü piyasasının güçlü kalmasını bekliyoruz." dedi.
Fed Başkanı Jerome Powell, faiz artırımlarının hızını işaret ederek "Çok yavaş hareket edersek, ekonomi aşırı ısınma gösterir." dedi.
"FİRMALARDAKİ ENDİŞE GİTTİKÇE ARTIYOR"
Powell, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşıyla ilgili değerlendirmesinde ticaret politikalarından kendilerinin sorumlu olmadığını belirtti ve "Firmalardan gittikçe artan endişeler duyuyoruz" dedi.
İş güveni kaybı ve finansal piyasaların tepkisinden endişeli olduklarının altını çizen Powell, daha korumacı bir dünyanın hem ABD hem de diğer ekonomiler için kötü olduğunu söyledi. "Büyük ve uzun süren bir piyasa düzeltmesine tepki veririz" diyen Fed Başkanı, "Rakamları görene kadar nasıl tepki veririz bilinmez" diye devam etti.
"FAİZLERİ İNDİRİRİZ"
Powell, petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini geçici gördüklerini ifade etti.
Ekonominin zayıflaması durumunda faizleri indireceklerini söyleyen Powell, "2020'deki şartlar ne olur bilmek zor." dedi.
DOLAR NE TEPKİ VERDİ?
Kur bugün en yüksek 6.2029'u, en düşük 6.0560'ı test etti. Fed'in beklendiği üzere gösterge faizi çeyrek puan artırmasının ardından düşen kur, TSİ 21:05'te 6.06 seviyesinin altını gördü.
BEKLENTİLER ARTIŞ YÖNÜNDEYDİ
1 Ağustos’ta gerçekleşen Fed toplantısında faizler yüzde 1.75-2.00 bandında sabit tutulmuştu. ABD Merkez Bankası'nın bu yılki 3. faiz artışını yaparak faiz oranlarını %2-2.25 aralığına yükseltmesi bekleniyordu ancak çoğu piyasa uzmanı 2019'a ilişkin faiz artışı sinyallerinin daha kritik olacağına dikkat çekiyordu.
Deutsche Bank Analistleri 25 baz puanlık artış beklerken, 2019 tahminlerini 4 faiz artışı olarak belirtmişti. Nomura’nın görüşü 4 faiz artışı yönündeydi. Goldman Sachs bu yıl 2, 2020 sonuna kadar da 4 tane daha faiz artışı yaşanacağını belirtti.
İLK FAİZ ARTIŞI POWELL'IN AÇIKLAMALARIYLA GELMİŞTİ
İlk faiz artışı 21 Mart tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın ilk açıklamalarıyla gelmişti. Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.
İKİNCİ FAİZ ARTIRIMI İSE HAZİRAN'DA YAŞANMIŞTI
Fed, 1 Ağustos'tan önceki para politikası toplantısını 13 Haziran tarihinde gerçekleştirmiş, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltmişti.
2018 BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
3. kez faiz artırımı yapan Fed’le ilgili tahminlerde bulunan BlackRock'ın Asya Pasifik sabit getirili menkul kıymetler başkanı Gregor Carle ve Moody’s 3 kez faiz artırımı olacağını öngörürken, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fed'in bu yıl dört kez faiz artırımına gidebileceği tahmininde bulunmuştu.
Fed'in son beklentilerine göre, 2018'de bir kez daha, 2019'da 3 kez ve 2020'de de 1 kez 25'er baz puanlık faiz artışı yapılması öngörülüyor.
Bir sonraki toplantı 7-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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