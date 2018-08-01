Son dakika... Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı! İşte tam metin…
ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece faiz kararını açıkladı. Fed faiz kararı ne oldu, açıklanmanın ardından dolar ne tepki verdi, işte detaylar…
Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı. Amerika Merkez Bankası (Fed) faizleri değiştirmeyerek yüzde 1.75 – 2.00 bandında tuttu ve ABD büyümesinin güçlü seyrettiğini açıkladı.
Karar 8-0 oy birliğiyle çıkarken eylül toplantısında politika faizine yönelik artış sinyali verildi ve kademeli artışın devam edeceği belirtildi.
FOMC toplantısının ardından ekonomideki güçlü büyüme, düşük işsizlik nedeniyle faizlerdeki kademeli artış yaklaşımının mevcut şekilde devam etmesine yönelik açıklamalar geldi. Fed, uzun vadeli enflasyon beklentisinin az değiştiğini söyledi.
İş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği belirtilirken, istihdamda kazanımların arttığını ve ekonomik görünümdeki risklerin genel hatlarıyla dengelendiğini vurguladı. Açıklamada harcama ve yatırımlarda güçlü büyümeye dikkat çekildi.
DOLAR FED KARARINA NE TEPKİ VERDİ?
Güne 4.93 TL ile başlayan ve akşam saatlerinde 5.01 TL'yi gören dolar Fed kararı öncesi 4.97 TL seviyelerindeydi. Dolar Fed öncesindeki seviyesinde devam etti.
BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?
ABD Merkez Bankasının (Fed) Başkan Donald Trump'ın eleştirilerinden sonraki ilk toplantısında faiz artırması beklenmiyordu.
High Frequency Eonomics'in Başekonomisti Jim O'Sullivan, FOMC'nin politika faizini yüzde 1,75-2,00 aralığında sabit tutarken, eylül toplantısına yönelik faiz beklentilerini yükselteceği öngörüsünde bulunmuştu.
Moody’s Analytics Direktörü Ryan Sweet ise FOMC’nin faizleri sabit tutacağı toplantının karar metninde kayda değer bir değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulunmuştu.
Capital Economics'in ABD ekonomisti Andrew Hunter da Fed'in faiz artırımı için eylül toplantısını bekleyeceği beklentisini paylaşmıştı.
İLK FAİZ ARTIŞI POWELL'IN AÇIKLAMALARIYLA GELMİŞTİ
İlk faiz artışı 21 Mart tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın ilk açıklamalarıyla gelmişti. Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.
BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA NE OLMUŞTU?
Fed, bir önceki para politikası toplantısını 13 Haziran tarihinde gerçekleştirmiş, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltmişti.
2018 BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
Fed’le ilgili tahminlerde bulunan BlackRock'ın Asya Pasifik sabit getirili menkul kıymetler başkanı Gregor Carle ve Moody’s 3 kez faiz artırımı olacağını öngörürken, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fed'in bu yıl dört kez faiz artırımına gidebileceği tahmininde bulundu.
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