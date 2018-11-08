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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr Ekonomi
08.11.2018 - 22:04, Son Güncelleme:

Son dakika... Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı!

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Son dakika... Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı!

ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece faiz kararını açıkladı. Gösterge faiz oranını, beklentiler doğrultusunda 2,00-2,25 aralığında sabit tuttu. Fed ekonomini kademeli faiz artışlarını desteklediğini yineledi. Fed faiz kararı ne oldu, açıklanmanın ardından dolar ne tepki verdi, işte detaylar…

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı.

Fed, gösterge faiz oranını, beklentiler doğrultusunda 2,00-2,25 aralığında sabit tuttu ancak kademeli faiz artırımlarına devam edileceğinin işaretlerini verdi.

Fed'in ABD'nin ekonomisinin ve işgücü piyasasının güçlü olduğuna dair yorumu Aralık ayında faiz artırımına gidileceği yönündeki beklentiyi güçlendirdi.

Fed'in Washington'daki merkezinde Çarşamba günü başlayan ve bugün sona eren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının karar metninde, ekonomik gelişmelerin güçlü bir şekilde devam ettiğine dair açıklama yapılırken risklerin dengeli bir durumda olduğu, işsizlik oranının azaldığı ve enflasyon beklentisinin çok az miktarda değiştiği belirtildi.

Fed bugünkü politika toplantısında, güçlü ekonomik büyüme, yüksek gümrük tarifeleri ve artan ücretlerin enflasyonu desteklemeye hazırlanıyor görünmesi ile birlikte, hgösterge faizi değiştirmedi ve Aralık ayında faiz artırımına gitme yolunda kaldı.

Federal Açık Pİyasa Komitesi (FOMC), Washington'da gerçekleştirdiği iki gün süren toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "ekonomik faaliyetin güçlü bir oranda artmakta olduunu" ve istihdam artışlarının "güçlü olduğunu" kaydetti ve düşen işsizlik oranına dikkat çekti. Öte yandan, Fed, "daha kademeli" faiz artırımına ilişkin görünümünü tekrarladı.

FOMC, açıklamasında, görünüme yönelik risklerin "neredeyse dengeli" göründüğünü kaydetti ve böylelikle Eylül ayındaki önceki toplantısında kullandığı dili değiştirmedi. Bazı göstergelere göre son haftalarda hafifçe gerileyen enflasyon beklentileri, önceki açıklamada olduğu gibi, "fazla değişmedi, dengede" şeklinde tanımlandı.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Dolar FED kararı sonrası 5.46 seviyesinde seyrediyor

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını açıklayacağı güne 5.38 seviyelerinde başlamıştı. Kur gün içinde yüzde 1'i aşan artışla 5.45'e yükselmişti. Dolar/TL, Türkiye'nin İran yaptırımlarından muafiyet almasıyla üç ayın en düşük seviyesi olan 5.30 TL'ye kadar gerilemişti.

BU YIL 3 KEZ ARTTIRDI

Bu yıl faizleri 3 kez artıran Fed'in, bugün faizlerde değişiklik yapmayacağı tahmin ediliyordu.

Son dakika... Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı

Fed Başkanı Jerome Powell

İlk faiz artışı 21 Mart tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın ilk açıklamalarıyla gelmişti. Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.

Fed, 1 Ağustos'tan önceki para politikası toplantısını 13 Haziran tarihinde gerçekleştirmiş, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltmişti.

3. faiz artırımı ise 26 Eylül tarihinde 25 baz puan ile yapılmıştı. Böylelikle politika faizi yüzde 2.00-2.25 aralığına çıkarılmıştı.

2018 BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Eylül ayında yapılan Fed toplantısında yapılan açıklamada 16 Fed üyesinden 12’si 2018 yılında 4 kez faiz artımı beklediğini ifade etmişti. Fed yetkililerin 2019 tahminlerinde ise 3 kez faiz artırımı yer alıyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (08.11.2018)2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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