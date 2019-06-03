Son dakika... TÜİK Mayıs ayı enflasyonunu açıkladı

TÜFE (2003=100) 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti.



AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %8,88 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA OLDU



Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda %4,09, ulaştırmada %2,18, eğlence ve kültürde %1,86 ve lokanta ve otellerde %1,61 artış gerçekleşti.



AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP %1,58 İLE EV EŞYASI OLDU



Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mayıs ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %1,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.



YILLIK EN FAZLA ARTIŞ %28,44 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %26,75, ev eşyası %24,54, eğlence ve kültür %20,06 ve lokanta ve oteller %19,77 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak öne çıkıyor.



ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK %1,57 ARTTI



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,79 artış gerçekleşti.



Mayıs 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.





YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ AYLIK %2,67 ARTTI

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,99, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %32,85 artış gösterdi.



Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %1,87, imalat sanayi sektöründe %2,87, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe %1 artış, su temini sektöründe %2,51 düşüş olarak gerçekleşti.





AYLIK EN FAZLA ARTIŞ TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ



Bir önceki aya göre en fazla artış; %10,27 ile tütün ürünleri, %7,08 ile ham petrol ve doğal gaz, %6,57 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık mobilya %3,05, su temini %2,51, giyim eşyası %0,48 ile bir önceki aya göre azalan alt sektörler oldu.



ANA SANAYİ GRUPLARINDA AYLIK EN FAZLA ARTIŞ DAYANIKSIZ TÜKETİM MALINDA GERÇEKLEŞTİ



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Mayıs ayında aylık en fazla artış dayanıksız tüketim malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.









