Son dakika haberi: İstanbul için çok önemli karar! Arabası olan herkesi ilgilendiriyor

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu'nun 5 Kasım'da toplandığı belirtilerek, "Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi.

05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR