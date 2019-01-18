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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.01.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Son dakika... TOBB o verileri açıkladı: Artış var

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Son dakika... TOBB o verileri açıkladı: Artış var

TOBB'a göre kurulan şirket sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 17,03 artarak 85 bin 279'a ulaştı, kapananlar yüzde 7,05 azalışla 12 bin 564 oldu.

Kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17,03 artarak 85 bin 279'a ulaştı. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 7,05 azalışla 12 bin 564 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2018'e ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, aralıkta kurulan şirket sayısı 2017'nin aynı ayına göre yüzde 7,35 artarak 6 bin 356 oldu. Kapanan şirket sayısı ise söz konusu dönemde yüzde 1,69 artışla 2 bin 49 olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,03 artarak, 72 bin 871'den 85 bin 279'a çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 7,05 azalarak 13 bin 517'den 12 bin 564'e geriledi.

AYRINTILAR GELİYOR...

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