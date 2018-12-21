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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.12.2018 - 17:42, Son Güncelleme:

Son dakika... TMSF'den flaş Cem Uzan açıklaması

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Son dakika... TMSF'den flaş Cem Uzan açıklaması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yaptığı açıklamada "Cem Uzan Paris'te davayı kazandı" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. "Uzanların yapmış olduğu itirazlar, hem Paris yerel mahkemeleri hem de temyiz mahkemelerince sistematik olarak reddedilmiştir. Fransız mahkemeleri, Uzanların mal varlığı üzerine ihtiyati tedbir ve haciz uygulanmasını talep etme hususunda, TMSF'nin yetkili olduğu konusunda kararlar vermiştir" ifadelerini kullandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Cem Uzan Paris'te davayı kazandı." başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TMSF, yaptığı yazılı açıklamayla, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan "Cem Uzan Paris'te davayı kazandı." haberlerine yanıt verdi.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyunu doğru bilgilendirme adına açıklama yapma zarureti doğmuştur. TMSF tarafından, müflis T. İmar Bankası TAŞ ile ilgili olarak Uzanlar aleyhine açılan ve kesinleşen mahkeme kararlarının Fransa'da da geçerli olabilmesi için, işlemler başlatılmış ve Uzanların Fransa'daki mal varlıkları üzerine ihtiyati tedbirler konulmuştur. Bunun üzerine Uzanlar, Paris mahkemelerinde ihtiyati tedbirlerin kaldırılması ve temyiz işlemlerinin durdurulması için girişimlerde bulunmuştur.

Uzanların yapmış olduğu itirazlar, hem Paris yerel mahkemeleri hem de temyiz mahkemelerince sistematik olarak reddedilmiştir. Fransız mahkemeleri, Uzanların mal varlığı üzerine ihtiyati tedbir ve haciz uygulanmasını talep etme hususunda, TMSF'nin yetkili olduğu konusunda kararlar vermiştir. Gerçekleştirilen çok sayıda ihtiyati tedbir taleplerinden sadece bir tanesi, Paris Temyiz Mahkemesi tarafından, usuli bir eksiklik sebebiyle kaldırılmıştır. TMSF’nin ısrarlı takibi ve yaptığı itiraz üzerine, Fransız Yüksek Mahkemesi incelemesi sonuçlanıncaya kadar, tedbirin devamına karar verilmiştir."

Açıklamada, söz konusu haberlerde, Uzan'ın Paris'teki evinde yapılan haciz sırasında kasasından çıkan 100 bin avro ve 2,1 milyar dolar tutarındaki ÇEAŞ ve KEPEZ şirketlerine ait hisse senetlerine el konulduğu ifadelerinin yer aldığı hatırlatılarak şu bilgiler verildi:

"Ancak ÇEAŞ ve KEPEZ hisse senetlerinin 2,1 milyar dolar değerinde olduğu haberi de doğru değildir. Borsa İstanbul’dan alınan bilgiye göre, ilgili şirketlerin 12.06.2003 tarihinde işlemleri durdurulmuştur. Hisselerin borsada işlem görmediğinden herhangi bir fiyat oluşturmadığı bildirilmiştir. Sonuç olarak, Uzanların mahkemeyi kazandığı iddiaları asılsızdır. 2017 ve 2018 yıllarında Fransa'da TMSF tarafından bir kısım gayrimenkul ve şirket hisseleri üzerine uygulanan tedbir kararları devam etmektedir."

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