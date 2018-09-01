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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
01.09.2018 - 12:37, Son Güncelleme:

Son dakika... Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde flaş denetim

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Ticaret Bakanlığı, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat bilen bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları yaptığı yönündeki duyumlar üzerine saha denetimlerini artırdı. Denetimler neticesinde bazı temel ürün gruplarında normalin üzerindefiyat artışları, bazılarında ise gramaj düşürülerek örtülü zam yapıldığı tespit edilirken, bakanlık tarafından gerekli idari işlemler başlatıldı .

Ticaret Bakanlığı, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat bilen bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları yaptığı yönündeki duyumlar üzerine saha denetimlerini sıklaştırdı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık yetkilileri, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri tespit etmek amacıyla Türkiye genelinde bir çok ilde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerini denetledi.

81 ilde eş zamanlı denetimler kapsamında, Ankara'da Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ve İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar'ın koordinasyonunda gıda, mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerine gidildi. Ekipler, fiyatlarda anlık yapılan değişimleri inceledi ve bu değişiklikler hakkında bilgi aldı.

Yapılan denetimler neticesinde bazı temel ürün gruplarında normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlendi. Ayrıca bazı ürün gruplarında gramaj düşürülerek örtülü zam yapıldığı ve fiyat etiketi ile ambalajlarda mevzuata uygunsuzluk bulunduğu tespit edildi. Bakanlık tarafından söz konusu uygulamalarla ilgili gerekli idari işlemler başlatıldı.

"FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRILMAYACAK"

Ticaret Bakanlığınca fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla yapılan denetimler 3 koldan gerçekleştiriliyor.
Bu çerçevede "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu", "Ticari Reklam ve Haksız ticari Uygulamalar Yönetmeliği", "4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun" kapsamında denetimler yapılıyor. Aykırılık tespit edilen uygulamalara ilişkin bu mevzuatların cezai hükümleri çerçevesinde yaptırım uygulanıyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin, çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk gibi piyasada fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bakanlık olarak gelişmeleri anlık takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceklerini açıklamıştı.
Resmi Gazete'de cuma günü yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le "girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak" aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına alınmıştı.

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