Ticaret Bakanı'ndan ihracatçıya destek müjdesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019'da değişen ve gelişen ihracat portföyüne uygun olacak şekilde ihracatçılara 3.1 milyar TL'lik destek vereceklerini açıkladı.
BAKANLIKTAN yapılan yazılı açıklamada Pekcan, "Mal ihracatına yönelik devlet yardımlarımız gerek nitelik gerek nicelik olarak sürekli iyileştirilirken, KOBİ'ler başta olmak üzere her ölçekte firmamızdan artan talep görmektedir... 2019'da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3.1 milyar liralık destek vereceğiz" dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle