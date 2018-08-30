Son dakika... Ticaret Bakanı Pekcan'dan stokçuluk ve fiyat artışı açıklaması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat bilenlerle ilgili açıklama yaptı. Arz talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışları ve stokçuluk yapanlarla ilgili Pekcan; "Piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan piyasalardaki dalgalanmalarla ilgili spekülatif davranışlar sergileyerek fiyat artışları ve stokçuluk yapanlara ilişkin tedbirlerin alınacağını Twitter'dan açıkladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: “Son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışları ve stokçuluk gibi piyasada fiyat oluşumunu bozucu faaliyetler gerçekleştirdikleri gündeme gelmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz."
1/2 Son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk vb.piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdikleri gündeme gelmektedir.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) 30 Ağustos 2018
2/2 Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) 30 Ağustos 2018
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