Son dakika... THY, Çin'e bazı seferleri Şubat sonuna kadar durdurdu
Koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine uçuşları Şubat ayı sonuna kadar erteledi.
Türk Hava Yolları Koronavirüs nedeniyle Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledğiği seferleri Şubat ayı sonuna kadar durdurdu.
Konuya ilişkin açıklamayı Twitter'dan, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptı.
İşte o açıklama:
Koronavirüsü kaynaklı durumu tüm ulusal ve uluslararası otoriteler ile temas halinde takip etmekteyiz. Bu doğrultuda; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi Şubat ayı sonuna kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
Koronavirüsü kaynaklı durumu tüm ulusal ve uluslararası otoriteler ile temas halinde takip etmekteyiz. Bu doğrultuda; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi Şubat ayı sonuna kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) February 3, 2020
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