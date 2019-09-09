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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
09.09.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Son dakika... Temmuz ayı konaklama istatistikleri açıklandı

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Son dakika... Temmuz ayı konaklama istatistikleri açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Temmuz ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama istatistiklerini açıkladı. Açıklanan veriler Bakanlık işletme belgeli ve belediye belgeli tesisleri kapsıyor. 2019 Temmuz ayında doluluk oranı yüzde 74,9 olarak belirlendi.

Yılın ilk 7 ayında konaklama tesislerinin doluluk oranı yüzde 50,68 olurken, Temmuz ayında tesise geliş 9,9 milyon kişi, geceleme sayısı 28,8 milyon, doluluk oranı yüzde 74,9 olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Temmuz ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama istatistiklerini açıkladı. Açıklanan veriler Bakanlık işletme belgeli ve belediye belgeli tesisleri kapsıyor. Temmuz ayında doluluk oranı yüzde 74,9 olarak belirlendi. Ocak-Temmuz döneminde tesise geliş 44,2 milyon kişi, geceleme sayısı ise 113,8 milyon olarak gerçekleşti. Yılın ilk 7 ayında tesislerin doluluk oranı yüzde 50,68, Temmuz ayında ise tesise geliş 9,9 milyon kişi, geceleme sayısı 28,8 milyon, doluluk oranı yüzde 74,9 oldu. 2018 yılının Ocak-Temmuz dönemine göre bu yıl aynı dönemde tesise gelişte yüzde 11,5, geceleme sayısında yüzde 11,4, doluluk oranında yüzde 5,35 artış oldu. Geçen yılın Temmuz ayına göre tesise geliş yüzde 5,64, geceleme sayısında yüzde 4,94, doluluk oranında da yüzde 0,21 artış oldu.

Ocak-Temmuz dönemi verileri illere göre şöyle:
"Antalya tesise geliş 12,3 milyon kişi, geceleme sayısı 49,4 milyon ve doluluk oranı yüzde 64,21; İstanbul tesise geliş 7,9 milyon kişi, geceleme sayısı 17,9 milyon ve doluluk oranı yüzde 58,4; Muğla tesise geliş 2,4 milyon kişi, geceleme sayısı 7,5 milyon ve doluluk oranı yüzde 52,4; İzmir tesise geliş 1,9 milyon kişi, geceleme sayısı 3,9 milyon ve doluluk oranı ise yüzde 49,2 olarak gerçekleşti."

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