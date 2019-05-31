Son dakika... TCMB Finansal İstikrar Raporu açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Finansal İstikrar raporunda ekonomideki dengelenmenin devam ettiğini duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir." açıklamasında bulundu.
Merkez'den yapılan açıklama şöyle:
*Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmekte.
*Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermekte.
*Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte.
*Kredi büyümesinde ılımlı bir toparlanma gözlenmekte.
*Türkiye'nin hane halkı borçluluğu gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında seyretmekte
*Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmekte.
*Sermaye yeterliliği ve likit varlık düzeyi bankacılık sektörünün risklere karşı dayanıklılığını desteklemekte.
*TCMB, elindeki tüm politika araçlarını fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam edecek.
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