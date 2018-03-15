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Taksi plakaları için sürpriz adım

Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
15.03.2018 - 16:07 | Son Güncelleme:

Taksilerle, UBER arasındaki gerilim son günlerde tartışılırken, Maliye Bakanlığı’ndan sürpriz bir adım geldi.

Maliye Bakanlığı’nın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren KDV tasarısına eklenen son dakika önergesine göre, artık taksi, Taksi plakaları için sürpriz adım
dolmuş, minibüs, umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde alım satım bedeli üzerinden binde 30 noter harcı alınacak. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, “Taksi plakası diye bir kavram var. Bunun borsası bile var. 1 milyon 700 bin liradan işlem gören plakalar var. Bu son 5-6 yılda katlanarak arttı” dedi.

Maliye yetkilileri de, harcın alım veya satım işlemini yapan tarafından ödenebileceğini ifade ettiler.

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Etiketler: taksi plaka ücretleri , taksi uber
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