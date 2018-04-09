Son dakika... 19 firma 23 proje için teşvik aldı... Süper teşvik paketinin detayları belli oldu

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin tanıtımı ve teşvik belgesi dağıtım töreni, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle başladı. Törende, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin tanıtımı ve 2017'de hazırlıkları tamamlanan yatırımlara teşvik belgesi dağıtımı yapılacak.

İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Süper Teşvik' paketi için düzenlenen törendeki konuşmasında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satış başları:

Geçtiğimiz yıl hazırlıkları tamamlanan 23 projeye vereceğimiz teşvik belgelerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bu 23 proje, sıradan bir hadiseymiş gibi görülüyor. Bu 23 projenin 135 milyar TL yatırım bedeli olduğunu görüyoruz.

Bu yatırımlar sayesinde 34 bin doğrudan, 134 bin de dolaylı istihdam ortaya çıkacak.

Başbakan Binali Yıldırım, törendeki konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye günden güne artan bir güce sahip oluyor. Dün Yusuf Ünsal'a uygulanan davranışa şahit olduk. Dün Cumhurbaşkanımız Yusuf'u aradı ve asil davranışından tebrik etti. Alman polisini şiddetle kınıyor, ölümüne Erdoğan diyen kardeşimizin gözlerinden öpüyorum. Memleketi sevmek işte budur. Proje bazlı teşvik sisteminin tanıtımı için buradayız. Bu teşvik sisteminin özelliği ülkemize yüksek ve orta ölçekle katma değerli ürünler sağlayacak cari açığımızı kapatmaya destek olacak alanlara özel teşvik vermek. Dolayısıyla bugün törenini icra ettiğimiz bu teşvik sistemi sektörel ve firma bazında katma değeri yüksek yatırımları ilgilendiriyor. Toplam büyüklük 135 milyon, yararlanan proje sayısı 23.

Türkiye'yi yatırım üssü bir ülke haline getirmek için gece gündüz çalıştık. Özel sektör 800 milyar üzerinde Türkiye'de yatırım yapıyor. Devlet 125 milyar yatırım yapıyor. 15 yılda nereden nereye geldiğimizi gösteren en güzel rakamlar bunlar. Türkiye özel sektör eliyle kalkınmasını sağlıyor. 2002'de 2003'te ifade ettiğimiz bir hedef var. O gün bugün bu kararlılık içinde çalışıyoruz. Siz değerli yatırımcılarımızın görüşleri önerileri destekleri yol gösterici oldu.

Türkiye'nin bugün yatırım çeken ülkelerden biri olmasını hep birlikte başardık. Milli gelirimizi 851 milyar dolara çıkardığımız gibi... 10 milyon vatandaşımıza istihdam sağladık. Karamsar senaryo üretenleri heveslerini kursaklarında bıraktık. Türkiye düşmanların bütün beklentilerini boşa çıkardı. Emperyal görüşler ve örgütlerini yerle bir ettik. Türkiye bugün kararlılıkla geleceğe yürüyor. Bütün makroekonomik göstergelerde tarihi denebilecek göstergeleri sağladı. 1993-2002 yılları arasında Türkiye yılda sadece 2.6 büyüme başarmışken, 2003-2017 yılları arasında ortalama yüzde 5.8 oranında büyümeyi sağlamıştır. 2017'de elde ettiğimiz 7.4'lük büyümenin 2.3 puanı yatırım ve ihracattan geliyor. Bu tablo da gösteriyor ki, Türkiye yatırıma ihracata dayalı bir büyüme sürecine girmiştir. Bu büyüme inşallah önümüzdeki yıllarda da aynen devam edecektir.

Geçen 16 yılda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından ülkemiz 191 milyar doların üzerine çıkmıştır. Yani 80 yılda yapılanın 12 katını 16 yıl gibi kısa sürede başarmıştır. Bu gerçeği herkesin görmesini istiyorum. 2017 yatırımlarda yüzde 81 oranında artış yakalandı. Şimdi hedefimiz ulaştığımız bu rekor seviyeyi teknolojik değişim hamlesiyle taçlandırmak.

İŞTE PROJE BAZLI YATIRIM VE TEŞVİK SİSTEMİNİN DETAYLARI

Sanayi alanında yaşanan ve endüstri 4.0 olarak adlandırılan dönüşüm süreci, ihracatçılarımızı yeniden şekillendirecek. Biz de Türkiye olarak bu süreci ıskalamamak niyetindeyiz. Teknolojik gelişme ile birlikte ülkemizin rekabet gücü de artacak, ticaret açığını da azaltılmış olacak. İleri teknoloji hedefi ile attığımız en cesur adımlardan biri "Proje Bazlı Yatırım ve Teşvik Sistemi"dir.

Bu pakette birçok yenilikler var, bu paket 135 milyar TL yatırım hacminde ve 34 bin doğrudan, 135 bin dolaylı istihdam sağlayacak. İhracatımıza 6 milyarın üzerinde ilave bir katkı olacak. İhracata sağlanan katkının dışında en büyük meselemiz olan cari açığımızı da 19 milyar dolar azaltacak bir proje paketinden bahsediyoruz. Böylece 25 milyar dolar lehimize gelişmiş olacak. Gümrük vergisinde istisna getiriyoruz. Makine teçhizata KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV ilavesi, kurumlar vergisi indirimi ya da 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası, 10 yıla kadar sigorta primi işveren desteği sağlıyoruz. Keza, enerji desteği, sermaye katkı ve telsiz yatırım yeri tahsisi, istihdamın korunması gibi hayati öneme sahip destekleri de paket ile birlikte sağlıyoruz.

Yıllık bazda 160 milyar dolar seviyesine geldik. Bu yıl orta vadeli hedefimiz üzerinden 169 milyar üzerinden bir hedefe ulaşacağız. Algı operasyonlarına kara kampanyalarına rağmen büyümeye gelişmeye devam ediyoruz. Ülkemiz ve ekonomimiz üzerinde yapılan algı operasyonlarına rağmen, Türkiye büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

2018 yılı 2017'den aşağı olmayacak, yatırım ve ihracatlarla devam edeceğimiz bir yıl olacak. 2019'u milletimiz ile birlikte atılım yılı haline getireceğiz. Eximbank'ı da ihracatta daha etkin kullanmaya başladık. Yüzde 25'ine destek veriyor. Dünyada Eximbank olarak ihracata destek veren ikinci ülke konumuna geldik. Daha da güçlendiriyor ve ihracatımızı daha fazla destekliyoruz.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, törendeki konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün, ekonomi denildiğinde birçok yerde borsa, kur, inen çıkan hisseler ve Amerikan Merkez Bankası'nın kararları tartışılıyor. Kaplumbağa ancak kafasını kabuğundan çıkarırsa yol alabilir bu da ekonomide yatırımdır.

Neden proje bazlı teşvik sistemi dedik? Türkiye'de yüksek ve orta yüksek teknolojiler yeterince yapılamamış ve sonuç olarak cari açık vermişiz. Bu kısır döngüyü kırmak için bugün buradayız. Bugün dünya her alanda bir teknoloji devrimi yaşıyor.

Sayın Cumhurbaşkanım, Uygulamadaki teşvik sistemimizde yıllık ortalama teşvik ettiğimiz yatırım tutarı 97 milyar iken, proje bazlı teşvik sisteminde sadece 6 ayda 165 milyar TL dev yatırımı destekliyoruz. İlk programımızda 95 milyar TL idi, ikinci programda 115 milyar TL idi üçüncü programda 135 milyar TL'ye çıktı. Yıl sonuna doğru başka bir rekora da ulaşmış olacağız desteklerinizle."

PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ NEDİR?

Proje Bazlı Teşvik Sistemi, 7 Eylül 2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 Sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 80 inci maddesi ile “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” ne ilişkin usul ve esasları belirleyen 2016/9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” kapsamında uygulanmaktadır. Söz konusu destek sistemi ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, asgari 100 milyon $ tutarındaki, ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşümünü sağlayacak, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek yatırımlar proje bazlı olarak desteklenmektedir.

PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER

Yukarıda belirtilen amaçlara uygun olduğu tespit edilen ve proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen yatırım projelerine nitelik ve ihtiyaçları doğrultusunda çok çeşitli destek alternatifleri sunuluyor. Bu kapsamda yatırımcılar;

• Vergisel Destekler ( Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Bina inşaat harcamaları için KDV İadesi, Yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası),

• İstihdam Destekleri (10 yıla kadar Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, 10 yıl süreyle Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Nitelikli Personel Desteği)

• Finansal Destekler (Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar Faiz veya Kâr Payı Desteği, Sermaye Katkısı, 10 yıla kadar Enerji Desteği),

• Yatırım Yeri ile ilgili Destekler (Yatırım Yeri Tahsisi ve belirli şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi, Altyapı Desteği),

• Diğer Destekler (Kamu Alım Garantisi ve ile İzin, Ruhsat, Tahsis, Lisans ve Tescillerde Kolaylık Getirilmesi) desteklerinden bir veya birden fazlasından yararlanabilecekler.