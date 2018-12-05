Son dakika... Şoke eden köprü cezaları ile ilgili sürpriz gelişme
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) geçen hafif ticari araçlara kesilen ceza ile ilgili sürpriz bir gelişmenin yaşandığı anlaşıldı. Hürriyet.com.tr'nin haberi sonrası gündeme gelen cezalara bu sabah yapılan sorgulamada, ödenmesi gereken herhangi bir borcun olmadığı görüldü. Dün akşam sistemden 25 bin 475 TL ceza görünen bir araç sahibi yeni sorgulama yaptığında her hangi bir cezanın olmadığını gördü. Benzer tablo ile başka bir çok araç sahibinin karşı karşıya kaldığı öğrenildi. Ancak bu durumun, teknik bir sıkıntıdan kaynaklı olup olmadığı anlaşılamadı.
YAVUZ Sultan Selim Köprüsü’nün faaliyete geçişi sonrası, FSM’den geçiş yapan bazı araçların geçişi yasaklanmıştı. Ancak durumdan haberi olmayan çok sayıda araç sahibi, kendilerine tebliğ edilen veye sistem üzerinden yaptıkları sorgulamada şoke olmuştu. Her geçiş için 600 TL'lik ceza kesilen araç sahiplerinden 200 bin liraya kadar ceza kesilen olmuştu.
Ancak bu sabah, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait sistem üzerinden sorgulama yapan araç sahipleri farklı bir tablo ile karşılaştı. Yapılan sorgulamalarda cezaların görünmediği anlaşıldı.
AKŞAM BAKTIĞINDA 25 BİN 475 TL GÖRÜNÜYORDU
Sistem üzerinden dün akşam yaptığı sorgulamada 25 bin 475 TL borcu olduğunu gören Doğan Kılınç'a ait aracın plakası üzerinden yapılan sorgulamada, söz konusu cezanın görünmediği anlaşıldı.
'BORÇ SİLME SÖZ KONUSU OLMAZ'
Ancak, bu durumun, sistemde yaşanan teknik bir sorundan kaynaklı olup olmadığı anlaşılamadı. Hurriyet.com.tr'nin ulaştığı bir Ulaştırma Bakanlığı personeli ise borç silmenin söz konusu olamayacağını söyledi.
Bir başka araç sahibi Cem Gül'ün aracına ait plaka üzerinden yapılan sorgulamada, dün akşam 34 bin 200 TL'lik ödeme tutarı görünürken, bu kez her hangi bir tutar görünmüyor.
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