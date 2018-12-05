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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
05.12.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

Son dakika... Şoke eden köprü cezaları ile ilgili sürpriz gelişme

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Son dakika... Şoke eden köprü cezaları ile ilgili sürpriz gelişme

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) geçen hafif ticari araçlara kesilen ceza ile ilgili sürpriz bir gelişmenin yaşandığı anlaşıldı. Hürriyet.com.tr'nin haberi sonrası gündeme gelen cezalara bu sabah yapılan sorgulamada, ödenmesi gereken herhangi bir borcun olmadığı görüldü. Dün akşam sistemden 25 bin 475 TL ceza görünen bir araç sahibi yeni sorgulama yaptığında her hangi bir cezanın olmadığını gördü. Benzer tablo ile başka bir çok araç sahibinin karşı karşıya kaldığı öğrenildi. Ancak bu durumun, teknik bir sıkıntıdan kaynaklı olup olmadığı anlaşılamadı.

YAVUZ Sultan Selim Köprüsü’nün faaliyete geçişi sonrası, FSM’den geçiş yapan bazı araçların geçişi yasaklanmıştı. Ancak durumdan haberi olmayan çok sayıda araç sahibi, kendilerine tebliğ edilen veye sistem üzerinden yaptıkları sorgulamada şoke olmuştu. Her geçiş için 600 TL'lik ceza kesilen araç sahiplerinden 200 bin liraya kadar ceza kesilen olmuştu.

Ancak bu sabah, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait sistem üzerinden sorgulama yapan araç sahipleri farklı bir tablo ile karşılaştı. Yapılan sorgulamalarda cezaların görünmediği anlaşıldı.

Son dakika... Şoke eden köprü cezaları ile ilgili sürpriz gelişme

AKŞAM BAKTIĞINDA 25 BİN 475 TL GÖRÜNÜYORDU
Sistem üzerinden dün akşam yaptığı sorgulamada 25 bin 475 TL borcu olduğunu gören Doğan Kılınç'a ait aracın plakası üzerinden yapılan sorgulamada, söz konusu cezanın görünmediği anlaşıldı.
Son dakika... Şoke eden köprü cezaları ile ilgili sürpriz gelişme

'BORÇ SİLME SÖZ KONUSU OLMAZ'

Ancak, bu durumun, sistemde yaşanan teknik bir sorundan kaynaklı olup olmadığı anlaşılamadı. Hurriyet.com.tr'nin ulaştığı bir Ulaştırma Bakanlığı personeli ise borç silmenin söz konusu olamayacağını söyledi.

Son dakika... Şoke eden köprü cezaları ile ilgili sürpriz gelişme

Bir başka araç sahibi Cem Gül'ün aracına ait plaka üzerinden yapılan sorgulamada, dün akşam 34 bin 200 TL'lik ödeme tutarı görünürken, bu kez her hangi bir tutar görünmüyor.

 

Binlerce araç sahibi şok geçiriyor: Fiyatı 35 bin lira olan araca 200 bin lira ceza
Binlerce araç sahibi şok geçiriyor: Fiyatı 35 bin lira olan araca 200 bin lira ceza!

AYRINTILAR GELİYOR...

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (05.12.2018)
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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